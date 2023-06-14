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Giriş Tarihi: 14.6.2023 12:06

Victor Nelsson'dan ayrılık açıklaması!

Victor Nelsson’dan ayrılık açıklaması!

Danimarka Milli Takımı’nda yer alan ve Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Nelsson, transfer iddiaları hakkında konuştu.

Savunmada gösterdiği yüksek performansıyla, Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, geleceğiyle ilgili olarak konuştu. Nelsson, Danimarka'nın Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda K.İrlanda ile Slovenya'ya karşı oynayacağı iki önemli eleme maçı öncesi, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

İngiltere'den Tottenham, İspanya'dan Sevilla'nın transfer etmek istediği Nelsson, Galatasaray'dan gidip gitmeyeceği yönündeki soruya; "Şu anda fazla söyleyecek bir şey yok. Ne olacağını bekleyip görelim. Şimdi verebileceğim en iyi cevap bu olmalı" dedi.

Galatasaraylı savunmacı; "Takımın Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor, herkes kalmanı istiyor, bunu nasıl yorumluyorsun?" sorusuna; "Bunu başkanımız Dursun Özbek ile Bay Erden Timur'la konuşun. Benim masamda olan bir şey değil. Dediğim gibi en iyi cevap, bekleyip görmek." diyerek cevapladı.

Galatasaray'ı sevdiğini, kulüpte olmaktan ve oynamaktan mutlu olduğuna vurgu yapan Nelsson, Fenerbahçe maçında sahadan çıkarken taraftarı kollarını kaldırarak selamlamasının bir "veda" olmadığını, geçirdikleri fantastik bir futbol sezonu için verdikleri desteğe kendi açısından böyle teşekkür ettiğini söyledi.

Nelsson ayrıca, Galatasaray savunmasında bu sezon birlikte oynadığı partneri Abdülkadir Bardakcı ile Süper Ligin en iyi savunması seçilmesinin hak edilmiş olduğunu ve bundan da mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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Victor Nelsson'dan ayrılık açıklaması!
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