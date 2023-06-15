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Giriş Tarihi: 15.6.2023 13:57

Altay’da yabancılar tamam

Altay’da yabancılar tamam

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da yabancı oyuncularından Eric Björkander, Mohammad Naderi ve Marco Paxiao'nun alacaklarının ödendiği öğrenildi.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de büyük bir mücadele vererek kümede kalmayı başaran Altay'da, yabancı oyuncuların alacaklarının siyah-beyazlı yönetim tarafından yeni bir kaynak bulunarak ödendiği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda İsveçli stoper Eric Björkander, İranlı sol bek Mohammad Naderi ve Portekizli golcü Marco Paxiao'nun maaşlarını alamadığı için ihtar çekip kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Yeniden başkan seçilen Ayhan Dündar'ın yeni yönetimiyle birlikte oyuncularla konuşup güven verdiği de kaydedildi. Başkan Dündar, bu hamleyle oyuncuların kulüpten bedavaya gitmesini engellemiş oldu. Öte yandan Teknik Direktör Tuna Üzümcü de takıma bu sezon skor ve savunma anlamında çok fazla katkı veren bu üç oyuncunun kulüpte kalması için sezon sonunda olumlu rapor verdi.

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Altay’da yabancılar tamam
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