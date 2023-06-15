Noa Lang’dan Beşiktaş’a yeşil ışık!

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesindeki isimlerden biri olan Noa Lang, Ziggo Sport programındaki röportajında "Club Brugge'den ayrılık var mı?" sorusuna, "Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Çok yakında belli olur" yanıtını vererek, Beşiktaş'a gidebileceğinin sinyalini verdi. Hollanda doğumlu oyuncu henüz 1999 doğumlu olmasına rağmen oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Hem sol kanat hem de sağ kanatta oynayabilen Noa Lang, daha önce Ajax, Twente gibi takımlarda da oynadı.

"EN İYİ KULÜPLERDE OLURDUM"

Lang şu ifadeleri kullandı: "Belki bir ya da iki yıl içinde geri dönmek zarar vermez. Üç sezonda Club Brugge'de yaptığım şeyi, Ajax veya PSV'de yapmış olsaydım, Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde olurdum. Belçika, görünüşe göre bu şekilde satış yapmıyor." Hollandalı genç oyuncu için Beşiktaş dışında Rennes, Milan, M'Gladbach ve Lille'in de takipte olduğu ifade edildi. Hollanda U-21 takımında 8 maça çıkan genç oyuncu 1 de gol attı. Lang'ın Club Brugge ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

Siyah beyazlıların listesindeki No Lang, daha önce Beşiktaş formasını giydi. Noa Lan'ın üvey babasının Kasımpaşalı eski futbolcu Nourdin Boukhari olması dikkat çekerken; Boukhari'nin Kasımpaşa'da forma giydiği 2009- 2010 sezonunda Noa Lang da Beşiktaş minik takımında oynadı.