Ayrılık düşüncem yok

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Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hazırlık kampına yedi oyuncunun durumlarından dolayı sonradan katıldığını belirten Kuntz, "Ayrıca bir iki tane dinlenmesi gereken futbolcumuz vardı. Ama genel olarak mutluyuz. Milli takım seviyesinde görev alıyorsanız her maçta baskı hissedersiniz. Letonya karşılaşmasının diğerlerinden farkı yok" dedi. Alman çalıştırıcı, kendisine yönelik eleştiriler ve Milli Takım'daki görevine son verileceği yönündeki söylentilerle ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Değiştirmeyeceğim konular hakkında efor sarf etmiyorum. Çok düşünmek enerji kaybına neden oluyor. Önümüzde çok önemli iki maç var. Ben onlara odaklandım."Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi organizasyonlar seviyesine ulaşmak için ne kadar süre olduğu göreceli bir kavram ancak önümüzde Macaristan gibi 2-3 yıllık süreçte istikrar sağlamış örnekler var.Aynı zamanda küçük diye adlandırdığımız takımlardan 7-8 oyuncu çağırdık. Süreç sonrasında büyük takımlara transfer oldular. Dünya Kupası hedefimize ulaşabilirdik aslında ama Portekiz'e karşı devam edemedik. Uluslar Ligi'de ise bir üst kademeye çıktık.Milli Takım'dan Letonya maçında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Golcümüz kim olmalı?Milli Takım ve oyuncular için yeni bir başlangıçher seviyedeki takımlar için çok önemlidir. Uluslararası seviyelerde bu konu biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü ne planlarsanız planlayın sonuç skoru alma yönüne dönüyor.İnşallah buldukları bu şansı doğru değerlendirirler ve hem Milli Takım hem kendileri kazanırlar. Bazen mecburiyetler kendi kahramanlarını da ortaya çıkartır. Bu maçları Milli Takımız için hem de tüm oyuncularımız için yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Artık ülkemiz adına da Milli takım adına da sıçrama yapma zamanı.İki forvetimizin yokluğu handikapTakımız Euro 2024 elemeleri için üst üste önemli iki maça çıkacak. Letonya, bize her zaman ters gelen bir takım. Ondan sonra da Galler ile Samsun'da çok kritik bir maç oynayacağız. BenimFutbolumuzun bir ekolu olmadığından bu durumda istikrarlı bir grafik çizemiyoruz. Bu maçlar öncesi yine benzer bir şekilde sakatlık problemleri çıktı. Hem Enes'in hem Cenk'in olmayışı önemli handikap. Bana göre defansif bir futbol oynayan Letonya karşısında Umut Nayir'den faydalanmak gerekir.Milli Takım'a bu 2 maçta başarılar diliyorum.Konsantrasyon sorunumuz varberi en büyük sorunumuz böylesi maçlar… Yani bizden daha aşağıda olan ülkelerle yaptığımız maçlarda sorunlar yaşadık. Letonya'da bunlardan birisi. Artık konsantrasyonu bu tür maçlarda da üst düzeye çıkarmanın zamanı geldi. Puan kayıplarımıza son vermek gerekiyor. Yarın ki maçta Cenk Tosun, Enes Ünal gibi 2 forvet oyuncumuzdan yoksun olarak çıkacağız. Bir de bunlara Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı eklendi.Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu gibi… Ama istikrarlı sonuçlar alabilmemiz için bir takım olma olgusunu öne çıkaran oyun anlayışını geliştirme zorunluluğumuz var.Kazanamazsak Kuntz uzun bir tatile çıkarTosun Beşiktaş, Enes Ünal Getafe formalarıyla çok iyi sezon geçirdiler. Özellikle Cenk Tosun'un takımı ateşleyen karakteri ve liderlik ruhu, Türkiye A Milli Futbol Takımı için en az golcülüğü kadar önemliydi. Onun yokluğunda bu rolü kim üstlenir bilemem. Ama eldeki santrforlara baktığımız zaman, sezon içinde Ümraniyespor'da yaptıklarıyla Umut Nayir'in bugünkü Letonya maçında 11'de sahaya çıkması gerekiyor.İki karşılaşmayı da kazanmak zorundayız, aksi takdirde Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hayatının en uzun tatiline çıkar.2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, bu akşam son sıradaki Letonya'ya konuk olacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, kendisine ters gelen rakibini yenerek gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.