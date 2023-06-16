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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Ayrılık düşüncem yok

Ayrılık düşüncem yok

"Değiştirmeyeceğim konular hakkında efor sarf etmiyorum. Çok düşünmek enerji kaybına neden oluyor. Sadece önümüzdeki iki maça odaklandım" "A Milli Takım seviyesinde görev alıyorsanız her maçta büyük baskı hissedersiniz. Bu açıdan baktığınızda Letonya karşılaşmasının diğerlerinden hiçbir farkı bulunmuyor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Hazırlık kampına yedi oyuncunun durumlarından dolayı sonradan katıldığını belirten Kuntz, "Bu hazırlık açısından sorun yarattı. Ayrıca bir iki tane dinlenmesi gereken futbolcumuz vardı. Ama genel olarak mutluyuz. Milli takım seviyesinde görev alıyorsanız her maçta baskı hissedersiniz. Letonya karşılaşmasının diğerlerinden farkı yok" dedi. Alman çalıştırıcı, kendisine yönelik eleştiriler ve Milli Takım'daki görevine son verileceği yönündeki söylentilerle ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Değiştirmeyeceğim konular hakkında efor sarf etmiyorum. Çok düşünmek enerji kaybına neden oluyor. Önümüzde çok önemli iki maç var. Ben onlara odaklandım. Bizimle birlikte olanlar, ne kadar özveri ile çalıştığımızı biliyorlar."

ÇAĞIRDIĞIM OYUNCULAR BÜYÜK TAKIMLARA GİTTİ
"Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi organizasyonlar seviyesine ulaşmak için ne kadar süre olduğu göreceli bir kavram ancak önümüzde Macaristan gibi 2-3 yıllık süreçte istikrar sağlamış örnekler var. Milli Takım'a Salih Özcan, Ferdi Kadıoğlu gibi isimleri kazandırdığım için mutluyum. Aynı zamanda küçük diye adlandırdığımız takımlardan 7-8 oyuncu çağırdık. Süreç sonrasında büyük takımlara transfer oldular. Dünya Kupası hedefimize ulaşabilirdik aslında ama Portekiz'e karşı devam edemedik. Uluslar Ligi'de ise bir üst kademeye çıktık. Başarılı olup olmadığımızın değerlendirmesini size bırakıyorum."



GÜNÜN SORUSU
Milli Takım'dan Letonya maçında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Golcümüz kim olmalı?

ALİ GÜLTİKEN
Milli Takım ve oyuncular için yeni bir başlangıç
Golcüler her seviyedeki takımlar için çok önemlidir. Uluslararası seviyelerde bu konu biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü ne planlarsanız planlayın sonuç skoru alma yönüne dönüyor. Evet, Cenk Tosun ve Enes Ünal yok ama A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda olan Umut Nayir, Umur Bulut ve Barış Alper Yılmaz da yetenekli oyuncular. İnşallah buldukları bu şansı doğru değerlendirirler ve hem Milli Takım hem kendileri kazanırlar. Bazen mecburiyetler kendi kahramanlarını da ortaya çıkartır. Bu maçları Milli Takımız için hem de tüm oyuncularımız için yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Artık ülkemiz adına da Milli takım adına da sıçrama yapma zamanı.

ÖMER ÜRÜNDÜL
İki forvetimizin yokluğu handikap
Mili Takımız Euro 2024 elemeleri için üst üste önemli iki maça çıkacak. Letonya, bize her zaman ters gelen bir takım. Ondan sonra da Galler ile Samsun'da çok kritik bir maç oynayacağız. Benim Milli Takımımız için yaptığım en önemli eleştiri; senelerdir bir kadro istikrarı sağlayamamış olmamız. Futbolumuzun bir ekolu olmadığından bu durumda istikrarlı bir grafik çizemiyoruz. Bu maçlar öncesi yine benzer bir şekilde sakatlık problemleri çıktı. Hem Enes'in hem Cenk'in olmayışı önemli handikap. Bana göre defansif bir futbol oynayan Letonya karşısında Umut Nayir'den faydalanmak gerekir. Galler karşısında da başka bir alternatif denenebilir. Milli Takım'a bu 2 maçta başarılar diliyorum.

İSKENDER GÜNEN
Konsantrasyon sorunumuz var
Yıllardan beri en büyük sorunumuz böylesi maçlar… Yani bizden daha aşağıda olan ülkelerle yaptığımız maçlarda sorunlar yaşadık. Letonya'da bunlardan birisi. Artık konsantrasyonu bu tür maçlarda da üst düzeye çıkarmanın zamanı geldi. Puan kayıplarımıza son vermek gerekiyor. Yarın ki maçta Cenk Tosun, Enes Ünal gibi 2 forvet oyuncumuzdan yoksun olarak çıkacağız. Bir de bunlara Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı eklendi. Fakat şu an elimizdeki kadro genç ve yetenekli oyunculardan kurulu. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu gibi… Ama istikrarlı sonuçlar alabilmemiz için bir takım olma olgusunu öne çıkaran oyun anlayışını geliştirme zorunluluğumuz var.

BÜLENT TİMURLENK
Kazanamazsak Kuntz uzun bir tatile çıkar
Cenk Tosun Beşiktaş, Enes Ünal Getafe formalarıyla çok iyi sezon geçirdiler. Özellikle Cenk Tosun'un takımı ateşleyen karakteri ve liderlik ruhu, Türkiye A Milli Futbol Takımı için en az golcülüğü kadar önemliydi. Onun yokluğunda bu rolü kim üstlenir bilemem. Ama eldeki santrforlara baktığımız zaman, sezon içinde Ümraniyespor'da yaptıklarıyla Umut Nayir'in bugünkü Letonya maçında 11'de sahaya çıkması gerekiyor. Elbette yoğun sezonun ardından 4 günde iki maç trafiğinde Barış Alper Yılmaz da ikinci yarıda ve pazartesi günü oynanacak Galler maçında değerlendirilebilir. İki karşılaşmayı da kazanmak zorundayız, aksi takdirde Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hayatının en uzun tatiline çıkar.

LETONYA'DA KRITIK SINAV
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, bu akşam son sıradaki Letonya'ya konuk olacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, kendisine ters gelen rakibini yenerek gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Milliler, daha önce 8 kez karşılaştığı Letonya'yı sadece 2 kez yenebildi. 5 maç beraberlikle biterken, 1 kez de Letonya kazandı.

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Ayrılık düşüncem yok
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