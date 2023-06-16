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Giriş Tarihi: 16.6.2023 14:18

FENERBAHÇE HABERLERİ: Montella'nın yardımcısı Crivellaro'dan Türkiye açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ: Montella’nın yardımcısı Crivellaro’dan Türkiye açıklaması

Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapacağı konuşulan Vincenzo Montella için yardımcısından açıklama geldi. Montella'nın yardımcısı Massimo Crivellaro, "Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz" dedi.

Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'da yardımcılığını yapan İtalyan antrenör Massimo Crivellaro, İl Quotidiano'ya açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor tarihindeki en iyi dereceye imza atan teknik ekibin bir parçası olan Crivellaro, "Neredeyse 12 ay süren bir sezon oldu. Dünya Kupası arası, deprem arası ve seçim arası oldu. Geçen sezonki dokuzunculuk sonrası hedefimiz, çıtayı biraz daha yükseltmeydi. Büyüleyici bir sezon geçirdik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından dördüncü olduk. Bu bizim için şampiyonluğu kazanmak gibiydi" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'DE DEVAM EDEBİLİRİZ"
"Adana Demirspor ile sözleşmemiz sona erdi ve devam etmeme niyetimizi bildirdik" diyerek sözlerini sürdüren Crivellaro, "Kalbimiz Adana'da bıraktık. Her açıdan çok güzel bir 2 yıl oldu. İtalya'ya dönmek güzel olabilirdi ama ortada somut bir teklif yok. Türkiye'de, başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz. Benim de niyetim, birlikte harika zamanlar geçirdiğim teknik direktör Montella'nın ekibinde yola devam etmek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Montella'nın yardımcısı Crivellaro'dan Türkiye açıklaması
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