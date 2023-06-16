Fenerbahçe’nin Arda Güler planı belli oldu!

Sezonun bitimiyle beraber Fenerbahçe'de en önemli gündem maddelerinden biri Arda Güler oldu. 18 yaşındaki yıldızın geleceği konusunda herkes beklemeye geçti. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Avrupa'da Ajax ve Borussia Dortmund gibi kulüpler başta olmak üzere birçok takımın radarında olan genç yeteneğin 2023-24 sezonunda takımda kalıp kalmayacağı en büyük merak konusu.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim, Arda'nın en az 1 sene daha kalmasından yana görüş bildiriyor. Hatta başarılı futbolcunun da 1 yıl daha kalacağı görüşü hakim. Ancak 17.5 milyon euroluk serbest kalma maddesi bir Avrupa kulübü tarafından devreye alınırsa burada da Fenerbahçe'nin atacağı adımlar belli.

Avrupa'da son dönemde birçok kulüp böyle yetenekli genç yıldızların transfer edildiği kulüpte 1 sene daha kalmasına sıcak bakıyor. Fenerbahçe de böyle bir durumda Arda'yı transfer edecek kulüple görüşerek, 1 yıl daha sarı-lacivertli formayı giymesini sağlayacak. Zaten Fenerbahçe'de takım planlaması Arda Güler'in üzerine kurulu ve genç oyuncu da bu durumun farkında.