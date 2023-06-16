Forvette ‘Umut’luyuz

İspanya'da Getafe ile çok iyi bir sezon geçirirken çapraz bağ sakatlığı yaşayan Enes Ünal'dan sonra Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'un da ligin son maçında sakatlanması A Milli Takım'ı forvet konusunda derinden etkilemişti.Tecrübeli hocanın Letonya maçındaki tercihi ise Nayir olacak. Geçen sezon kiralık oynadığı Ümraniye'de 18 gol, 3 asiste imza atan 29 yaşındaki futbolcu, forvet sıkıntısı çekilen dönemde Milli Takım'ın bel bağladığı isim oldu.Umut Nayir, Cenk ve Enes'in yokluğunun kendisi için fırsat olduğunu belirtirken kulüp kariyeri ile gelen soru üzerine bunu konuşmak istemediğini dile getirdi. Tecrübeli forvet, "Milli Takım'da ben olmaktan çıkıp, biz oluyoruz. Ay-Yıldızlı forma her şeyin üzerinde.Bunu menajerime de söyledim" ifadelerini kullandı.