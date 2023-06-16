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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Forvette ‘Umut’luyuz

Forvette ‘Umut’luyuz

Sakat olan Enes ve Cenk’in yokluğunda Milli Takım’ın ileri ucunda Eyüpspor’un 29 yaşındaki yıldızı görev yapacak. Arda’nın da 11’de oynaması bekleniyor

İspanya'da Getafe ile çok iyi bir sezon geçirirken çapraz bağ sakatlığı yaşayan Enes Ünal'dan sonra Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun'un da ligin son maçında sakatlanması A Milli Takım'ı forvet konusunda derinden etkilemişti. Teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadroya Ümraniyespor ile bu sezon başarılı performans ortaya koyan Umut Nayir ve Trabzonspor'da son maçlarda açılan Umut Bozok'u davet etmişti. Tecrübeli hocanın Letonya maçındaki tercihi ise Nayir olacak. Geçen sezon kiralık oynadığı Ümraniye'de 18 gol, 3 asiste imza atan 29 yaşındaki futbolcu, forvet sıkıntısı çekilen dönemde Milli Takım'ın bel bağladığı isim oldu. Sahaya 4-2- 3-1 dizilişiyle çıkması beklenen Kuntz'un, 10 numarada ise Arda Güler'i tercih edeceği öğrenildi.

KARİYERİMİ KONUŞMAM!
Umut Nayir, Cenk ve Enes'in yokluğunun kendisi için fırsat olduğunu belirtirken kulüp kariyeri ile gelen soru üzerine bunu konuşmak istemediğini dile getirdi. Tecrübeli forvet, "Milli Takım'da ben olmaktan çıkıp, biz oluyoruz. Ay-Yıldızlı forma her şeyin üzerinde. Burada şahsi kariyerim hakkında hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Bunu menajerime de söyledim" ifadelerini kullandı.

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Forvette ‘Umut’luyuz
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