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Giriş Tarihi: 16.6.2023 14:21

GALATASARAY HABERLERİ: Romelu Lukaku'ya veto!

GALATASARAY HABERLERİ: Romelu Lukaku’ya veto!

Galatasaray, önerilen Romelu Lukaku'yu sakatlıkları, fazla kiloları ve ekonomik şartları nedeniyle geri çevirdi.

Galatasaray, kulübün ekonomik gerçekleri çerçevesinde şartlarını zorlayıp ülkemizdeki en yüksek garanti ücreti masaya sunarken Icardi ve menajerlerinin tavrı bekleniyor. Ancak işin zora girmesi nedeniyle yeni bir yıldız golcü için de arayışlar başladı. Kulübe önerilen isimlerden biri ise Romelu Lukaku oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın Belçikalı golcüye geçirdiği ağır sakatlık, aldığı kilolar, hem şartları hem de performansı göz önüne alındığında sıcak bakmayarak herhangi bir somut adım atmadığı belirtildi. Inter'de bu sezon formasını Edin Dzeko'ya kaptıran ve son 30 dakikalarda oyuna giren Romelu Lukaku, 37 maçta 14 gol atıp 7 asist yaptı. (Hürriyet)

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GALATASARAY HABERLERİ: Romelu Lukaku'ya veto!
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