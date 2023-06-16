Okan Koçuk’un yeni adresi belli oldu!

Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürerken ilk ayrılık da gerçekleşiyor. Sarı-kırmzılı ekipte Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor ile anlaşma sağladı. Deneyimli eldivenin Karadeniz ekibine 3 yıllık imza atması bekleniyor. Resmi açıklama kısa zamanda yapılacak.

Bursaspor altyapısından yetişen Okan Kocuk, Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı eldiven geçen sezonunu da Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

27 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi haziran ayının sonunda sona eriyor. Okan Kocuk, 29 kez Galatasaray formasını giydi ve kalesinde 38 gol gördü. Deneyimli file bekçisi 7 kez de kalesini gole kapattı. (Fanatik)