Pep Guardiola’nın ilk transferi Mateo Kovacic

Manchester City ile 2022-23 sezonuna damga vuran Pep Guardiola; İngiltere Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşarak 'üçleme'yi tamamlamıştı. Yeni sezona da iddialı girmek isteyen Pep Guardiola, transfer için kolları sıvadı. İngiliz devinin 2023-24 sezonunun ilk transferini yapmak üzere olduğu vurgulandı.

ESPN'in haberine göre Manchester City, Mateo Kovacic transferinde sona geldi. Haber detayında transferin yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında gerçekleşeceği kaydedildi.

45 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Chelsea, Mateo Kovacic'i 2019-20 sezonu başında Real Madrid'den 45 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mateo Kovacic 2 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.