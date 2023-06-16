Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pep Guardiola'nın ilk transferi Mateo Kovacic
Giriş Tarihi: 16.6.2023 14:53

Pep Guardiola'nın ilk transferi Mateo Kovacic

Pep Guardiola’nın ilk transferi Mateo Kovacic

İngiltere Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City, Pep Guardiola'nın raporu doğrultusunda ilk transferini Mateo Kovacic'i alarak yapmak üzere...

Manchester City ile 2022-23 sezonuna damga vuran Pep Guardiola; İngiltere Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşarak 'üçleme'yi tamamlamıştı. Yeni sezona da iddialı girmek isteyen Pep Guardiola, transfer için kolları sıvadı. İngiliz devinin 2023-24 sezonunun ilk transferini yapmak üzere olduğu vurgulandı.

ESPN'in haberine göre Manchester City, Mateo Kovacic transferinde sona geldi. Haber detayında transferin yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında gerçekleşeceği kaydedildi.

45 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Chelsea, Mateo Kovacic'i 2019-20 sezonu başında Real Madrid'den 45 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mateo Kovacic 2 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti: Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıkladı
Darbeci Albay Uzay Şahin'in kardeşi yakalandı
SON DAKİKA HABERİ | Kamu işçilerine ödenecek ikramiye (ilave tediye) tarihleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi
Son dakika: Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
CHP'deki koltuk kavgasına Bülent Kuşoğlu da katıldı! İmamoğlu ve Özel'e gözdağı...
DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
Takımı küme düşünce Türkiye’ye koştu
CHP iyice karıştı! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Pep Guardiola'nın ilk transferi Mateo Kovacic
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA