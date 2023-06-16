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Giriş Tarihi: 16.6.2023 15:13

Roma'da Chris Smalling sözleşmesi uzatıldı!

İHA
Roma’da Chris Smalling sözleşmesi uzatıldı!

İtalya ekibi Roma, İngiliz futbolcusu Chris Smallig'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Roma, İngiliz defans oyuncusu Chris Smalling ile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Smalling'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcu, Roma ile çok daha fazla başarı kazanmak istediğini ve bunun için de çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
İtalyan temsilcisi ile toplamda 143 maça çıkan Smalling, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 47 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 3 gol, 1 asist ile oynadı.

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Roma'da Chris Smalling sözleşmesi uzatıldı!
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