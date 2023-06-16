Stefan Kuntz: Türk milleti gurur duymalı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım, Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle...

"Gol yediğimizde benim üzülme şeklim ile Türk taraftarlarının üzülme şekli aynıydı, bir fark yoktu. Şu da vardı; sonuna kadar zorlayacağımızı biliyorduk. Buraya son geldiğimizde olduğu gibi son ana kadar umutluydum."

"Burada iki tane böyle maç yaşamamız bana yeterli oldu. Böyle bir maç daha yaşamamıza gerek yok. Tabii ki Letonya'nın nasıl bir oyun oynayacağını biliyorduk. Uzun toplarla oynadılar, üzerinde çok çalıştık. Buna rağmen pozisyon bulabiliyorlar, bu da işin zor tarafı."

"3. golü izlediğinizde Barış'ın sağ kanattan topu getirmesi ve İrfan'ın inanıp orada bulunması her millete nasip olacak bir durum değil. Türk milletinin gururlu olması gerektiğini düşünüyorum."

"Çok daha ofansif şekilde diziliş kararı almıştık ama burada kalitemizi temiz bir şekilde sahaya yansıtamadık. Takımımla bu maçtan böyle bir skorla çıktıkları için gurur duyuyorum."

"Takım içindeki fiziksel denge biraz farklıydı bu maç öncesinde. Hakan, Orkun 50 maçtan fazla oynadılar bu sezon. Bunları aynı seviyeye getirmek kolay olmuyor. Bu maçta sonra herkesin maç temposunun geri döndüğünü ve önümüzdeki maça daha hazır çıkacaklarını düşünüyoruz."

"İrfan Can'ı kadroya aldığım için bana hakaret edenler oldu. İrfan gibi oyuncuya büyük bit haksızlık bu çünkü o çok özel ve iyi bir oyuncu."