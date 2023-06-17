Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 20 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti
Giriş Tarihi: 17.6.2023

20 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti

CEYHUN SAMET YÜKSEL
20 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti

Fenerbahçe’ye 2 yıllık sözleşme için söz veren Dzeko, Suudi Arabistan’tan gelen dev teklifi geri çevirdi

Şampiyonluk hasretinin 9 yıla çıkması Fenerbahçe taraftarının sabrını tüketirken yönetim, gelecek sezonu da kaçırmamak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda takıma yıldız isimleri katmaya kararlı olan sarı-lacivertliler, en önemli hedefi olan Edin Dzeko'yu bitirdi. Valencia'nın boşluğunu Bosna Hersekli yıldız ile dolduracak olan yönetim, 2 yıllık anlaşma için el sıkıştı. 37 yaşındaki santrforun Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon Euro'luk teklif aldığı ancak özellikle eşinin Avrupa'da kalmayı istemesi nedeniyle bu seçeneği devre dışı bırakarak F.Bahçe'ye 'Evet' dediği öğrenildi.

İSTANBUL'U İSTİYOR
İstanbul'da yaşamayı isteyen ve Kanarya'dan bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam alacak olan tecrübeli futbolcunun, milli takım maçlarının ardından İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

MİLLİ TAKIMDA GOL MAKİNESİ
2021 yazında Roma'dan transfer olduğu İnter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, geride kalan sezonda 52 maçta forma giyip 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bosna Hersekli golcü, milli takım kariyerinde ise 127 karşılaşmada görev yapıp 64 kez fileleri sarstı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”
Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti
İş dünyası ve bankacılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Kalyon Vakfını canı gönülden tebrik ediyorum
SABAH ortaya çıkardı! CHP'li Başkan Zeydan Karalar geri adım attı
Donald Trump'tan zehir zemberek çıkış! ABD'deki 'derin sistem'e vurgu yaptı: Beni hapse atmak istiyorlar çünkü...
Fransa'da islamofobi yine sahnede! 'Namaz kılan müslüman öğrenci' alarmı!
Bir dev daha iflasını verdi
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
20 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA