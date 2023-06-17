20 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti

Şampiyonluk hasretinin 9 yıla çıkması Fenerbahçe taraftarının sabrını tüketirken yönetim, gelecek sezonu da kaçırmamak için kolları sıvadı.Valencia'nın boşluğunu Bosna Hersekli yıldız ile dolduracak olan yönetim, 2 yıllık anlaşma için el sıkıştı.İstanbul'da yaşamayı isteyen ve Kanarya'dan bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam alacak olan tecrübeli futbolcunun,resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.2021 yazında Roma'dan transfer olduğu İnter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, geride kalan sezonda 52 maçta forma giyip 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bosna Hersekli golcü, milli takım kariyerinde ise 127 karşılaşmada görev yapıp 64 kez fileleri sarstı.