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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Bizi kıskanıyorlar

Ogün ŞAHİNOĞLU
Bizi kıskanıyorlar

Kuntz: Oyuncularımla gurur duyuyorum. Birçok ülke, bir takımın kendini bu kadar zorlayıp, yırtınarak kazanmasını kıskanıyordur

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kazandıkları için mutlu olduğunu söylerken, "Ancak böyle son saniyelerde bir üçüncü maç daha yaşamak istemiyorum" dedi. Letonya üzerinde çalıştıklarını da belirten Alman hoca, "Fizik olarak güçlü bir takım. Çok çalıştık ama buna rağmen pozisyon buldular. İlk yarı bazı oyuncularımız istediğimiz gibi oynayamadı, bunu devrede konuştuk, ikinci yarı daha dinçlerdi" ifadelerini kullandı. Galler karşısında destek isteyen Kuntz, "İrfan Can'ı kadroya aldığım için bana hakarete varan eleştiriler oldu. Ama bu bir milli oyuncu, desteklenmesi gerekiyor. Oyunculara inanırsak böyle bir skor alabiliyoruz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ve birçok ülke aslında bunu kıskanıyordur. Bir takımın kendini bu kadar zorlayıp, yırtınarak kazanmasını yani" diye konuştu.



BARIŞ ALPER'IN ORTA AÇACAĞINI BİLİYORDUM
İRFAN Can Kahveci, Milli Takım'a galibiyeti getiren vuruşu yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Letonya deplasmanları bizim için zor geçiyor. Nadir kafa vururum. Barış Alper maça çok hareket getirdi. Orada orta açacağını biliyordum, kalecinin dokunması biraz şaşırttı beni ama gol attım. Yaklaşık 30 yıl sonra Samsun'a gideceğiz, herkesi Galler maçına davet ediyoruz" dedi. İrfan Can, bundan önce Ay-Yıldızlı forma ile tek golünü 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsviçre'ye 3-1 yenildiğimiz maçta kaydetmişti.

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