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Giriş Tarihi: 17.6.2023 14:17

FENERBAHÇE HABERLERİ: Coutinho için teklif yapıldı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Coutinho için teklif yapıldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan ayrılmak isteyen Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için teklifini yaptı.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Ryan Kent'e imzayı attıran Edin Dzeko'yla da her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, şimdi de gözünü Brezilya'nın yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Philippe Coutinho'ya çevirdi. Geçen sezon yaz transfer döneminde Barcelona'dan Aston Villa'ya transfer olan sambacı, sakatlık yaşamamasına rağmen istediği kadar süre alamadı. Bu sebepten dolayı mutsuz olan Coutinho, takımdan ayrılmak istediğini Villa yönetimine iletti.

EN CİDDİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN
Birçok kulüp 31 yaşındaki oyuncu için nabız yoklasa da en ciddi teklif Fenerbahçe'den geldi... İngiltere'ye çıkarma yapan sarı-lacivertlilerin transfer komitesi, Coutinho için Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği de gelen bilgiler arasında... Coutinho, geride bıraktığımız sezon 22 maçta, 918 dakika süre aldı ve 1 gol attı. (Fotomaç)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Coutinho için teklif yapıldı
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