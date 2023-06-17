FENERBAHÇE HABERLERİ: Montella resmi açıklamaya kaldı

Adana Demirspor ile yollarını ayıran İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertliler ile anlaşma noktasına geldi. Hatta yönetimin transfer rotası hakkında 48 yaşındaki çalıştırıcı ile bir görüşme yaptığı ve raporunu hazır etmesini istediği öğrenildi.

Türkiye'de 2 başarılı yıl geçiren tecrübeli teknik adamın, Serie A'dan da bazı isimleri önerdiği ve bu oyuncular üzerine yoğunlaşıldığı kaydedildi. Başkan Ali Koç'un bugünkü mali genel kurulda takımın Montella'ya emanet edildiğini açıklayacağı gelen haberler arasında...