Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ: Montella resmi açıklamaya kaldı
Giriş Tarihi: 17.6.2023 10:42

FENERBAHÇE HABERLERİ: Montella resmi açıklamaya kaldı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Montella resmi açıklamaya kaldı

Jorge Jesus'un ayrılığının ardından birçok teknik direktörün adının anıldığı Fenerbahçe'de son karar Vincenzo Montella oldu…

Adana Demirspor ile yollarını ayıran İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertliler ile anlaşma noktasına geldi. Hatta yönetimin transfer rotası hakkında 48 yaşındaki çalıştırıcı ile bir görüşme yaptığı ve raporunu hazır etmesini istediği öğrenildi.

Türkiye'de 2 başarılı yıl geçiren tecrübeli teknik adamın, Serie A'dan da bazı isimleri önerdiği ve bu oyuncular üzerine yoğunlaşıldığı kaydedildi. Başkan Ali Koç'un bugünkü mali genel kurulda takımın Montella'ya emanet edildiğini açıklayacağı gelen haberler arasında...

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Karne günü LGBT terörü! Öğretmenden büyük skandal: Çocukları sapkınlığa alet etti
İş dünyası ve bankacılarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
Yılmaz Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: “Guguk kuşu gururla sunar!”
CHP’de eski ‘sır’ isimler gitti yenileri mi geldi?
Donald Trump'tan zehir zemberek çıkış! ABD'deki 'derin sistem'e vurgu yaptı: Beni hapse atmak istiyorlar çünkü...
Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Kalyon Vakfını canı gönülden tebrik ediyorum
Şu bizim cici ekonomistlerimiz
Şener’i bırakın da patronunuz Kemal Bey’e oy vermiş midir?
SABAH ortaya çıkardı! CHP'li Başkan Zeydan Karalar geri adım attı
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE HABERLERİ: Montella resmi açıklamaya kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA