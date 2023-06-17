Montella resmi açıklamaya kaldı

Jorge Jesus'un ayrılığının ardından birçok teknik direktörün adının anıldığı Fenerbahçe'de son karar Vincenzo Montella oldu… Adana Demirspor ile yollarını ayıran İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertliler ile anlaşma noktasına geldi.Türkiye'de 2 başarılı yıl geçiren tecrübeli teknik adamın, Serie A'dan da bazı isimleri önerdiği ve bu oyuncular üzerine yoğunlaşıldığı kaydedildi. Başkan Ali Koç'un bugünkü mali genel kurulda takımın Montella'ya emanet edildiğini açıklayacağı gelen haberler arasında.Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon teknik direktör Jorge Jesus'un operasyonlarına destek olan Mario Branco ile sportif direktör olarak anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezonda takımın tüm planlarını 47 yaşındaki Portekizli futbol adamının yapması bekleniyor.