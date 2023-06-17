Öldük öldük dirildik!

Abdülkerim’in golüne, Emsis cevap verdi. Cengiz ile bir kez daha skor üstünlüğü yakaladık. 83’te 10 kişi kalan rakip, 90+4’te Tobers ile yine eşitliği yakaladı. 1 dakika sonra İrfan Can Kahveci sonucu ilan etti
Pazartesi günü Samsun'da Galler 'i yenersek şampiyonaya gitme yolunda büyük avantaj yakalayacağız
Bu golün aynısını Merih'le idmanda attık
Abdülkerim Bardakçı, ilk maçında golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Abdülkerim, "Bu golün aynısını bir idmanda Merih ile atmıştık. Kendisiyle maç öncesi çok konuştuk. Kardeşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu, asistini de yaptı. Rakibimiz hep uzun oynamaya çalıştı. Önemli olan kazanmamızdı. Buraya 2'de 2 yapmak için gelmiştik, başardık. Puan farkını açacağız inşallah" diye konuştu.
SÜPERMAN CENGİZ
Letonya ağlarını havalandıran Cengiz Ünder, A Milli Takım'daki üretkenliğiyle Türkiye'yi coşturmaya devam ediyor. 25 yaşındaki sağ kanat, son 10 maçta 9 kez (4 gol-5 asist) skor katkısı gerçekleştirmeyi başardı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlardan 5 galibiyet- 1 beraberlikle ayrıldı.
HAKAN: HIÇ MUTLU DEĞİLİM
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 3 puanı almalarına rağmen mutlu olmadıklarını söyledi. 29 yaşındaki orta saha, "Böyle maçları daha rahat kazanabiliriz. Adamlar 10 kişiyken, son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Bahane de bulmamalıyız. Daha akıllı, istikrarlı ve konsantre oynamalıyız" dedi.
ERMENİSTAN BİZE ÇALIŞTI
D Grubu'nda dün akşamki maçlar öncesi 4 puanla ikinci sırada yer alan Galler, evinde Ermenistan'a 4-2 mağlup oldu. Galler'in gollerini James ve Wilson, Ermenistan'ın golerini ise Zelarrayan (2) ve Mamedova (2) kaydetti.
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN İzlerken kalbim ağrıdı
Letonya karşısında kağıt üstündeki görkemli kadro, sahada beklentimizi karşılayamadı. Rakibi savunma arkasına kaçıran, karambollere neden olan stoperlerimizin, attığımız golde başrolü paylaşması (Merih asist, Abdülkerim gol) saha içindeki düzensizliğin göstergesiydi. Yediğimiz gollerde de yinebu ikilinin payı büyük. Cenk ve Enes'in sakatlıklarında 11'e giren Umut Nayir ise hem Ferdi hem de Zeki'ye boşa kürek çektirdi. Fizik gücüne rağmen ayakta duramadı, bulunması gereken yerlerde de olmayıp takımı 1 kişi eksik oynattı. Üç kaliteli isme (Orkun,Hakan, Arda) rağmen bu orta sahanın rakibe üstünlük kuramaması da Kuntz'a yazacaktı... Bu üçlünün birbirine uzak oynamasının cabası, bir de Hakan'ın ceza sahasının yakınından bile geçmemesi, akla zarar bir taktik anlayıştı. Bu tabloda Cengiz ve Kerem'in devreye girmesi gerektiği apaçık ortadaydı. Nitekim Orkun'un klasına yakışır pasında Cengiz'in usta işi dokunuşuyla nefes aldık. Ama uzatmalarda gelen gol, ne kadar dengesiz bir takım olduğumuzun bir kanıtıydı. On kişiyle beraberlik golü bulan rakip sevincini yaşarken, Allah'ın bir lütfuyla tekrar öne geçtik. Bu maç için atılabilecek tek başlık; öldük öldük dirildik…