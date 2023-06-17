Öldük öldük dirildik!

Pazartesi günü Samsun'da Galler 'i yenersek şampiyonaya gitme yolunda büyük avantaj yakalayacağızBu golün aynısını Merih'le idmanda attıkAbdülkerim Bardakçı, ilk maçında golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Abdülkerim, "Bu golün aynısını bir idmanda Merih ile atmıştık. Kendisiyle maç öncesi çok konuştuk. Kardeşim sağ olsun bana çok yardımcı oldu, asistini de yaptı. Rakibimiz hep uzun oynamaya çalıştı. Önemli olan kazanmamızdı. Buraya 2'de 2 yapmak için gelmiştik, başardık. Puan farkını açacağız inşallah" diye konuştu.Letonya ağlarını havalandıran Cengiz Ünder, A Milli Takım'daki üretkenliğiyle Türkiye'yi coşturmaya devam ediyor. 25 yaşındaki sağ kanat, son 10 maçta 9 kez (4 gol-5 asist) skor katkısı gerçekleştirmeyi başardı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlardan 5 galibiyet- 1 beraberlikle ayrıldı.A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 3 puanı almalarına rağmen mutlu olmadıklarını söyledi. 29 yaşındaki orta saha, "Böyle maçları daha rahat kazanabiliriz. Adamlar 10 kişiyken, son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Bahane de bulmamalıyız. Daha akıllı, istikrarlı ve konsantre oynamalıyız" dedi.D Grubu'nda dün akşamki maçlar öncesi 4 puanla ikinci sırada yer alan Galler, evinde Ermenistan'a 4-2 mağlup oldu. Galler'in gollerini James ve Wilson, Ermenistan'ın golerini ise Zelarrayan (2) ve Mamedova (2) kaydetti.karşısında kağıt üstündeki görkemli kadro, sahada beklentimizi karşılayamadı. Rakibi savunma arkasına kaçıran, karambollere neden olan stoperlerimizin, attığımız golde başrolü paylaşması (Merih asist, Abdülkerim gol) saha içindeki düzensizliğin göstergesiydi.Cenk ve Enes'in sakatlıklarında 11'e giren Umut Nayir ise hem Ferdi hem de Zeki'ye boşa kürek çektirdi. Fizik gücüne rağmen ayakta duramadı, bulunması gereken yerlerde de olmayıp takımı 1 kişi eksik oynattı. Üç kaliteli ismerağmen bu orta sahanın rakibe üstünlük kuramaması da Kuntz'a yazacaktı... Bu üçlünün birbirine uzak oynamasının cabası, bir de Hakan'ın ceza sahasının yakınından bile geçmemesi, akla zarar bir taktik anlayıştı. Bu tabloda Cengiz ve Kerem'in devreye girmesi gerektiği apaçık ortadaydı. Nitekim Orkun'un klasına yakışır pasında Cengiz'in usta işi dokunuşuyla nefes aldık. Ama uzatmalarda gelen gol, ne kadar dengesiz bir takım olduğumuzun bir kanıtıydı. On kişiyle beraberlik golü bulan rakip sevincini yaşarken, Allah'ın bir lütfuyla tekrar öne geçtik. Bu maç için atılabilecek tek başlık; öldük öldük dirildik…