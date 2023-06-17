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Giriş Tarihi: 17.6.2023 15:22 Son Güncelleme: 17.6.2023 15:38

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga! O sözler sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mali Genel Kurulu’nda kavga! O sözler sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. Başkan Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada bir taraftarın yanıt vermesiyle başlayan gerginlik, üyelerin arasında kavga çıkmasıyla iyice tırmandı. İşte tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin Ülker Spor ve Etkinlik Salonun'nda gerçekleşen Olağan Mali Genel Kurulu'nda kongre üyeleri arasında kavga çıktı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç konuşması esnasında "Biz içinde bulunduğumuz durumdan keyif mi alıyoruz, üzülmüyor muyuz, bilerek mi yapıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Koç'un bu cümlelerine genel kuruldan bir üye "Evet" şeklinde yanıt verince Ali Koç, "Evet, bilerek yapıyoruz bravo sana." diye konuştu.

Ali Koç'la taraftar arasında yaşanan bu diyaloğun ardından bir grup üye arasında gergin anlar yaşandı.

Son Dakika: Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga çıktı! İşte o anlar... | Video

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç konuşurken, "Taraftar istifa!" tezahüratları yapıldı.

Yapılan uyarılara rağmen gerginlik sona ermeyince Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı, Olağan Mali Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Ali Koç'un konuşması kaldığı yerden devam etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda kavga! O sözler sonrası...
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