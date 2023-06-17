Son dakika: Volkan Demirel ve Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! "Hayırlısı olsun"

VOLKAN DEMİREL: HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEM. HAYIRLISI OLSUN

Ali Koç'un bu sözleri sonrası gündeme Volkan Demirel, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi isimler gündeme geldi.

Volkan Demirel, Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Yönetimden sizi arayan oldu mu?" sorumuzu ise "Hayırlısı olsun" şeklinde cevapladı.

ERSUN YANAL: "AÇIKLAMALARI TAKİP ETMEDİ"

Fenerbahçe'nin son Süper Lig şampiyonluğunda takımın başında yer alan Ersun Yanal, Ali Koç'un açıklamalarından sonra yer alan iddialara cevap verdi.

Yanal, "Ali Koç'un açıklamalarını takip etmedim. Yönetim tarafından benimle iletişime geçilmedi." diye konuştu.