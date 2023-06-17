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Giriş Tarihi: 17.6.2023 17:21 Son Güncelleme: 17.6.2023 18:01

Son dakika: Volkan Demirel ve Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! "Hayırlısı olsun"

ERDEM KELEŞ
Son dakika: Volkan Demirel ve Ersun Yanal’dan Fenerbahçe açıklaması! Hayırlısı olsun

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız" sözü sonrası gündeme Volkan Demirel ve Ersun Yanal geldi. Sarı-Lacivertliler'in efsane futbolcusu "Yönetimden sizi arayan oldu mu?" sorumuza deyim yerindeyse kaçamak bir cevap geldi. Ersun Yanal ise Ali Koç'un açıklamalarını takip etmediğini söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Jorge Jesus'un yerine gelecek yeni teknik direktörü tarif etti.

Türk hoca ile çalışacaklarını açıklayan Koç, "İsmi ne olursa olsun Türkiye'yi hiç bilmeyen, burada hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük bir risk taşıdığına karar verdik. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Bizlere tepkiler yağıyor. Camiayı ve ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez" ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL: HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEM. HAYIRLISI OLSUN

Ali Koç'un bu sözleri sonrası gündeme Volkan Demirel, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman gibi isimler gündeme geldi.

Volkan Demirel, Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Yönetimden sizi arayan oldu mu?" sorumuzu ise "Hayırlısı olsun" şeklinde cevapladı.

ERSUN YANAL: "AÇIKLAMALARI TAKİP ETMEDİ"

Fenerbahçe'nin son Süper Lig şampiyonluğunda takımın başında yer alan Ersun Yanal, Ali Koç'un açıklamalarından sonra yer alan iddialara cevap verdi.

Yanal, "Ali Koç'un açıklamalarını takip etmedim. Yönetim tarafından benimle iletişime geçilmedi." diye konuştu.

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Son dakika: Volkan Demirel ve Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması! "Hayırlısı olsun"
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