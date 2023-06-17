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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Tarihi çöküş var seçime git!

ÇAĞDAŞ HALICI
Tarihi çöküş var seçime git!

Ali Koç'u bombardımana tutan eski başkan Aziz Yıldırım, çağrı yaptı: Fenerbahçe Spor Kulübü hiç kimsenin, hiçbir şirketin, vakfın, derneğin, ailenin, sosyal oluşumun malı değildir. Başkanlık, zenginlik ile alınan bir imtiyaz olamaz. 5 yıllık büyük bir başarısızlık var. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhada. Ali Koç'a düşen, bu seslere kulak verip güven tazelemektir

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım dün yaptığı zehir zemberek yazılı açıklamayla mevcut başkan Ali Koç'u ağır eleştirdi ve bir an önce olağanüstü genel kurula gidilmesi çağrısı yaptı. Koç yönetiminin görevde kaldığı 5 yıllık süreçte kulübe büyük zarar verdiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
Geçen sezonun sonunda bu büyük travmayı camiamıza yaşatan Ali Koç ve yönetiminin, hiç sorumlulukları yokmuşçasına yapmış oldukları 'Aday çıkarsa genel kurula gideriz' açıklaması, beş yıllık dönemlerinin özeti olmuştur.

VİRÜSÜ KULÜBE SEN SOKTUN
Üstten bakan, kendinde hiç hata görmeyen, başarısızlığı sahiplenmeyen, hayali düşmanlar arayan bir bakış... Kulübümüzün geleneklerinde, olağan genel kurula bir yıldan daha uzun bir süre varken, kulübü, seçim sathi mahalline sokma gibi bir gelenek 2018 yılına kadar olmamıştır. 2018'de yapılan genel kuruldan bir buçuk yıl önce, kulübümüzü seçim sathi mahalline sokmak, Ali Koç ve yönetiminin bu kulübün içine sokmuş olduğu bir virüstür.
Kulübün geleneğinde, yaşanan olumsuzlukların ardından yönetimlerin güvenoyu almak için genel kurula kendiliğinden gitmeleri vardır. Denizli'de kaybedilen şampiyonluğun ardından ve 3 Temmuz sürecinde biz bunu yaptık. Bugün, o günlerden çok daha güven tazeleme ihtiyacı vardır.

BİZİ HAYALİ DÜŞMAN GÖRMEYİN
5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık vardır. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır. Koç ve yönetimine düşen, bu seslere kulak verip olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir. "İstenmediğim yerde durmam" diye taraftara söz verenler, daha hangi şekilde istenmedikleri kanaatine varacaklardır?
Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten vazgeçin. "Ali Koç olmaz ise kimse kulübe mali destek sağlayamaz" sözü yandaşlarınızın ortaya attığı bir söylemdir.
F.Bahçe kimseye muhtaç değildir. Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü hiç kimsenin, hiçbir şirketin, vakfın, derneğin, ailenin, sosyal oluşumun malı değildir. Fenerbahçe Halktır.
5 yıl önce uyarıda bulunduğum konuların bugün aynen gerçekleşmiş olmasını görmek beni çok üzüyor. 1 yıl sonra da yine üzülmemek için bu söylediklerimi dikkate alın ve gereğini yapın.

ADAYLIK İDDİASI YALAN!
Aziz Yıldırım, seçime gidilmesi halinde aday olacağı yönündeki haberlere de yanıt verdi. Yıldırım, "Hakkımdaki 'Aday olacak' iddiaları gerçek değildir. Ben detaylı açıklamamı, Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım" ifadesini kullandı.

GÖZLER GENEL KURULDA
F.Bahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki genel kurul, 10.30'da başlayacak. Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunulacak.

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Tarihi çöküş var seçime git!
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