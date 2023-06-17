Tarihi çöküş var seçime git!

Ali Koç'u bombardımana tutan eski başkan Aziz Yıldırım, çağrı yaptı: Fenerbahçe Spor Kulübü hiç kimsenin, hiçbir şirketin, vakfın, derneğin, ailenin, sosyal oluşumun malı değildir. Başkanlık, zenginlik ile alınan bir imtiyaz olamaz. 5 yıllık büyük bir başarısızlık var. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhada. Ali Koç'a düşen, bu seslere kulak verip güven tazelemektir
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım dün yaptığı zehir zemberek yazılı açıklamayla mevcut başkan Ali Koç'u ağır eleştirdi ve bir an önce olağanüstü genel kurula gidilmesi çağrısı yaptı. Koç yönetiminingörevde kaldığı 5 yıllık süreçtekulübe büyük zarar verdiğinivurgulayan Yıldırım,şu ifadeleri kullandı:
Geçen sezonun sonunda bu büyük travmayı camiamıza yaşatan Ali Koç ve yönetiminin, hiç sorumlulukları yokmuşçasına yapmış oldukları 'Aday çıkarsagenel kurula gideriz' açıklaması, beş yıllık dönemlerinin özeti olmuştur.
VİRÜSÜ KULÜBE SEN SOKTUN
Üstten bakan, kendinde hiç hata görmeyen, başarısızlığı sahiplenmeyen, hayali düşmanlar arayan bir bakış... Kulübümüzüngeleneklerinde,olağan genel kurula bir yıldandaha uzun bir süre varken,kulübü, seçim sathi mahallinesokma gibi bir gelenek2018 yılına kadar olmamıştır. 2018'de yapılan genel kuruldan bir buçuk yıl önce, kulübümüzü seçim sathi mahalline sokmak, Ali Koç ve yönetiminin bu kulübün içine sokmuş olduğu bir virüstür.
Kulübün geleneğinde, yaşanan olumsuzlukların ardından yönetimlerin güvenoyu almak için genel kurula kendiliğinden gitmeleri vardır. Denizli'dekaybedilen şampiyonluğunardından ve 3 Temmuzsürecinde biz bunu yaptık. Bugün,o günlerden çok daha güventazeleme ihtiyacı vardır.
BİZİ HAYALİ DÜŞMAN GÖRMEYİN
5 yıllıkbüyük tarihi bir başarısızlık vardır. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır. Koç ve yönetimine düşen, bu seslere kulak verip olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir. "İstenmediğim yerdedurmam" diye taraftara sözverenler, daha hangi şekildeistenmedikleri kanaatine varacaklardır?
Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten vazgeçin. "Ali Koç olmaz ise kimse kulübe mali destek sağlayamaz" sözü yandaşlarınızın ortaya attığı bir söylemdir.
F.Bahçekimseye muhtaç değildir. Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir. Fenerbahçe Spor Kulübühiç kimsenin, hiçbir şirketin,vakfın, derneğin, ailenin, sosyaloluşumun malı değildir.Fenerbahçe Halktır. 5 yıl önce uyarıda bulunduğum konuların bugün aynen gerçekleşmiş olmasını görmek beni çok üzüyor. 1 yıl sonrada yine üzülmemek için busöylediklerimi dikkate alın vegereğini yapın.
ADAYLIK İDDİASI YALAN!
Aziz Yıldırım, seçime gidilmesi halinde aday olacağı yönündeki haberlere de yanıt verdi. Yıldırım, "Hakkımdaki 'Aday olacak' iddiaları gerçek değildir. Ben detaylı açıklamamı, Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım" ifadesini kullandı.
GÖZLER GENEL KURULDA
F.BahçeKulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki genel kurul, 10.30'da başlayacak. Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunulacak.