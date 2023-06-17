Tarihi çöküş var seçime git!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım dün yaptığı zehir zemberek yazılı açıklamayla mevcut başkan Ali Koç'u ağır eleştirdi ve bir an önce olağanüstü genel kurula gidilmesi çağrısı yaptı.Geçen sezonun sonunda bu büyük travmayı camiamıza yaşatan Ali Koç ve yönetiminin, hiç sorumlulukları yokmuşçasına yapmış olduklarıaçıklaması, beş yıllık dönemlerinin özeti olmuştur.Üstten bakan, kendinde hiç hata görmeyen, başarısızlığı sahiplenmeyen, hayali düşmanlar arayan bir bakış...2018'de yapılan genel kuruldan bir buçuk yıl önce, kulübümüzü seçim sathi mahalline sokmak, Ali Koç ve yönetiminin bu kulübün içine sokmuş olduğu bir virüstür.Kulübün geleneğinde, yaşanan olumsuzlukların ardından yönetimlerin güvenoyu almak için genel kurula kendiliğinden gitmeleri vardır.5 yıllıkbüyük tarihi bir başarısızlık vardır. Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır. Koç ve yönetimine düşen, bu seslere kulak verip olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir.Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten vazgeçin. "Ali Koç olmaz ise kimse kulübe mali destek sağlayamaz" sözü yandaşlarınızın ortaya attığı bir söylemdir.F.Bahçekimseye muhtaç değildir. Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir.yıl önce uyarıda bulunduğum konuların bugün aynen gerçekleşmiş olmasını görmek beni çok üzüyor.Aziz Yıldırım, seçime gidilmesi halinde aday olacağı yönündeki haberlere de yanıt verdi. Yıldırım, "Hakkımdaki 'Aday olacak' iddiaları gerçek değildir. Ben detaylı açıklamamı, Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım" ifadesini kullandı.F.BahçeKulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki genel kurul, 10.30'da başlayacak. Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunulacak.