Yedek olursam Galatasaray’da kalmam!

Geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı yapan ancak final haftalarında performansında ciddi düşüş yaşayan Sergio Oliveira'nın Galatasaray'daki geleceği net değil. Mertens'in yerine 10 numara arayan yönetim, Portekizli 8 numaranın durumuna da yapılacak transferlere bağlı olarak karar verecek.Yakın çevresinediyen tecrübeli oyuncu, takımın bankosu olmak istiyor. Kariyeri boyunca ilk 11 oyuncusu olmaya çalışan, Porto'da yedek kaldığı dönemlerde Nantes, PAOK ve Roma'ya kiralık giden Oliveira, geçen yaz G.Saray'a 4 yıllık imza atmıştı.Sarı-kırmızılıların devre arasında Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kaan Ayhan'ın durumu ile ilgili babası Erol Ayhan'dan flaş bir açıklama geldi. Baba Ayhan, "Kaan'ın durumu, '6 ay + şampiyon olunursa 3 yıl' devreye girecekti. O madde devreye girdi. Bonservis 2.8 milyon Euro" diye konuştu. 400 bin Euro'ya kiralanan milli stoperin Galatasaray'a maliyeti 3.2 milyon Euro oldu.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi "Bu lig, bu sezon birçok şaibelerle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum" diyen Fenerbahçe'nin futbolcusu İsmail Yüksek'in bu sözleri hakkında yorum yaptı. Buruk, "Keşke ona, o söyletilmeseydi. Kendi mi söyledi, biri mi özellikle söyletti… O maçı G.Saray kazanmasaydı, birçok şey denilecekti, belki de onun hazırlığıydı bu sözler" dedi.