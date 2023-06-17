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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Yedek olursam Galatasaray'da kalmam!

MEHMET ÖZCAN
Yedek olursam Galatasaray’da kalmam!

Oliveira, ilk 11 dışındaki bir seçeneği kabul etmiyor. Takımdaki durumu transferlere bağlı olan Portekizli yıldız, kulübede oturmayı kesinlikle istemediğinin mesajını verdi

Geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı yapan ancak final haftalarında performansında ciddi düşüş yaşayan Sergio Oliveira'nın Galatasaray'daki geleceği net değil. Mertens'in yerine 10 numara arayan yönetim, Portekizli 8 numaranın durumuna da yapılacak transferlere bağlı olarak karar verecek. 31 yaşındaki futbolcu ise bu belirsizlikten rahatsız. Yakın çevresine "Yedek kalırsam ayrılmayı düşünürüm'' diyen tecrübeli oyuncu, takımın bankosu olmak istiyor. Kariyeri boyunca ilk 11 oyuncusu olmaya çalışan, Porto'da yedek kaldığı dönemlerde Nantes, PAOK ve Roma'ya kiralık giden Oliveira, geçen yaz G.Saray'a 4 yıllık imza atmıştı. 2 milyon 750 bin Euro kazanan başarılı orta saha, takım arkadaşı Torreira gibi vazgeçilmez görülmek istiyor.

KAAN'DA +3 YIL DEVREYE GİRDİ
Sarı-kırmızılıların devre arasında Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kaan Ayhan'ın durumu ile ilgili babası Erol Ayhan'dan flaş bir açıklama geldi. Baba Ayhan, "Kaan'ın durumu, '6 ay + şampiyon olunursa 3 yıl' devreye girecekti. O madde devreye girdi. Bonservis 2.8 milyon Euro" diye konuştu. 400 bin Euro'ya kiralanan milli stoperin Galatasaray'a maliyeti 3.2 milyon Euro oldu.

İSMAİL'E KİM SÖYLETTİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi öncesi "Bu lig, bu sezon birçok şaibelerle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum" diyen Fenerbahçe'nin futbolcusu İsmail Yüksek'in bu sözleri hakkında yorum yaptı. Buruk, "Keşke ona, o söyletilmeseydi. Kendi mi söyledi, biri mi özellikle söyletti… O maçı G.Saray kazanmasaydı, birçok şey denilecekti, belki de onun hazırlığıydı bu sözler" dedi.

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Yedek olursam Galatasaray'da kalmam!
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