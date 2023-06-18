Asıl problem Kuntz’un iletişimi

“Tercüman aracılığıyla anlaştığı futbolcular karşısında inandırıcılığı yok. Kuntz iyi hoca mı, yarın görevine son verilse Süper Lig’de hangi takım ona talip olur?“
Milli Takım kazandı ama futboluyla sınıfta kaldı. Savunma evlere şenlikti. Bu oyun nasıl düzeltilir, size göre reçete ne olmalı?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Bunun formülü kadro istikrarıdır
Milli Takım ile ilgili senelerdir yaptığım eleştiriler hep aynı noktada: 'Oturmuş bir sistemi ve ekolü olmayan bir takımın bu rahatsızlığı en aza indirecek formülü kadro istikrarıdır.' Bu konuda belki de dünyada 1 numarayız. İstikrarlı bir grafik çizmemiz mümkün değil. Bunun handikaplarını senelerdir görüyoruz. Bırakalım turnuvalardaki inişli-çıkışlı grafiğimizi, herhangi bir maçta dahi gelgitler yaşıyoruz. Bu ciddi problemi gideremediğimiz sürece hiçbir maçımız-zayıf rakipler de dâhil- garantiolmuyor. En ciddi rakibimiz Galler'in sürpriz yenilgisi ve bizim son saniye galibiyetimizle bu avantajı Samsun'da kaybetmeyelim.
İSKENDER GÜNEN
Saha içerisinde yardımlaşma olmalı
Yıllar geçse de ne yazık ki değişen hiçbir şey yok. Kadro olarak yetenekli oyunculardan kurulu olmamıza rağmen bir türlü istikrarlı yapı için gerekli olantakım olma olgusunu sahaya yansıtmaktazorlanıyoruz. Letonya gibi grubun en zayıf takımına karşı 4 net gol pozisyonu verdik. Skor olarak 2-1 önde olduğumuz maçta rakip, 10 kişi kalmasınakarşın beraberlik golünü bularakhavaya girdi. Sorun, rakip alanda topa daha fazla sahip olamamak ve eksik olan Letonya'ya karşı daha üstün bir oyun ortaya koyamamaktı. Saha içi yardımlaşmada da büyük problemler göze çarptı. Her ne kadar şanslı bir sondakika golü ile 3 puan almış olsakda ilerisi için umutlu konuşmak buortamda olanaklı değil.
BÜLENT TİMURLENK
Arda'ya bu kadar yüklenmemek lazım
Sahaya çıkan 11'e kimsenin itirazı yoktu ve hatta değişikliklere… Bütün sezonun yorgunluğu olduğu aşikâr. Böylesine yetenekli adamların bir araya geldiğinde, zayıf rakipler karşısında bocalaması sadece Letonya maçının hikâyesi değil. Arda Güler'in yeteneği malum. Onu sevmemek mümkün değil amaiş artık "Ardamania" ya doğru gidiyor. Bu genç adam ileride büyük işler yapacak ve çok daha tecrübeli isimler varken omzuna bu kadar yük yüklememek lazım. Kuntz'un problemi, bence iletişim. Büyük bir çoğunluğuyla tercüman aracılığıyla anlaştığı futbolcuların karşısında inandırıcılığı yok. İyi hoca mı? Bir soruyla bitireyim. Yarın görevine son verilse Süper Lig'de hangi takım onatalip olur? Bence hiçbiri…