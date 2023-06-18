Asıl problem Kuntz’un iletişimi

Milli Takım kazandı ama futboluyla sınıfta kaldı. Savunma evlere şenlikti. Bu oyun nasıl düzeltilir, size göre reçete ne olmalı?Milli Takım ile ilgili senelerdir yaptığım eleştiriler hep aynı noktada: 'Oturmuş bir sistemi ve ekolü olmayan bir takımın bu rahatsızlığı en aza indirecek formülü kadro istikrarıdır.' Bu konuda belki de dünyada 1 numarayız. İstikrarlı bir grafik çizmemiz mümkün değil. Bunun handikaplarını senelerdir görüyoruz. Bırakalım turnuvalardaki inişli-çıkışlı grafiğimizi, herhangi bir maçta dahi gelgitler yaşıyoruz. Bu ciddi problemi gideremediğimiz süreceEn ciddi rakibimiz Galler'in sürpriz yenilgisi ve bizim son saniye galibiyetimizle bu avantajı Samsun'da kaybetmeyelim.Yıllar geçse de ne yazık ki değişen hiçbir şey yok. Kadro olarak yetenekli oyunculardan kurulu olmamıza rağmen bir türlüLetonya gibi grubun en zayıf takımına karşı 4 net gol pozisyonu verdik. Skor olarak 2-1 önde olduğumuz maçta rakip,Sorun, rakip alanda topa daha fazla sahip olamamak ve eksik olan Letonya'ya karşı daha üstün bir oyun ortaya koyamamaktı. Saha içi yardımlaşmada da büyük problemler göze çarptı.Sahaya çıkan 11'e kimsenin itirazı yoktu ve hatta değişikliklere… Bütün sezonun yorgunluğu olduğu aşikâr. Böylesine yetenekli adamların bir araya geldiğinde, zayıf rakipler karşısında bocalaması sadece Letonya maçının hikâyesi değil. Arda Güler'in yeteneği malum.Bu genç adam ileride büyük işler yapacak ve çok daha tecrübeli isimler varken omzuna bu kadar yük yüklememek lazım.. Büyük bir çoğunluğuyla tercüman aracılığıyla anlaştığı futbolcuların karşısında inandırıcılığı yok.Bir soruyla bitireyim. Yarın görevine son verilse