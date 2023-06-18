Barış Alper 11’e göz kırptı

EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Letonya deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönen Ay-Yıldızlılar'ın, Galler'e karşı büyük değişikliklerle çıkması bekleniyor. Orta sahayı üçleyip Salih Özcan'ı dahil etmeyi planlayan teknik direktör Stefan Kuntz'un, sol bekte Eren Elmalı, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'nu oynatabileceği öğrenildi. Ayrıca Letonya maçındaKuntz'un Galler'e karşı 4-2-3-1 yerine, 4-3-3 dizilişine odaklandığı da kaydedildi.A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile yarın oynayacağı müsabakaya ev sahipliği yapacak Samsun'da milli coşku tavan yaptı. Futbolseverler, mücadelenin biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 33 bin 919 kapasiteli 19 Mayıs Stadı için satışa çıkarılan biletler 1 saat içinde tükendi. Ayrıca şehirdeki hazırlıklar da tamamlandı. Samsun, en son 1 Mayıs 1996'da Türkiye-Ukrayna özel maçına ev sahipliği yapmış, Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.