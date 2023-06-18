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Giriş Tarihi: 18.6.2023

Barış Alper 11’e göz kırptı

Barış Alper 11’e göz kırptı

Letonya maçında oyuna girerek hücumu hareketlendiren 23 yaşındaki futbolcu, Galler karşılaşmasıyla ödüllendirilecek

EURO 2024 Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Letonya deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönen Ay-Yıldızlılar'ın, Galler'e karşı büyük değişikliklerle çıkması bekleniyor. Orta sahayı üçleyip Salih Özcan'ı dahil etmeyi planlayan teknik direktör Stefan Kuntz'un, sol bekte Eren Elmalı, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'nu oynatabileceği öğrenildi. Ayrıca Letonya maçında 25 dakika forma giyip hücumu hareketlendiren Barış Alper Yılmaz'a teknik ekip, ilk 11'de şans vererek kondisyonu daha iyi bir takım sahaya sürmeyi amaçlıyor. Kuntz'un Galler'e karşı 4-2-3-1 yerine, 4-3-3 dizilişine odaklandığı da kaydedildi.

GALLER MAÇINDA 34 BİN TARAFTAR
A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile yarın oynayacağı müsabakaya ev sahipliği yapacak Samsun'da milli coşku tavan yaptı. Futbolseverler, mücadelenin biletlerine yoğun ilgi gösterdi. 33 bin 919 kapasiteli 19 Mayıs Stadı için satışa çıkarılan biletler 1 saat içinde tükendi. Ayrıca şehirdeki hazırlıklar da tamamlandı. Samsun, en son 1 Mayıs 1996'da Türkiye-Ukrayna özel maçına ev sahipliği yapmış, Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

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Barış Alper 11’e göz kırptı
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