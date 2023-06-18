Dembele ile sıkı pazarlık

Galatasaray'da herkes geçen sezona damga vuran Mauro İcardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağına kilitlenirken, golcü için transfer çalışmaları Arjantinli yıldızın durumundan bağımsız olarak devam ediyor.Listenin ilk sırasında İcardi'yi tutan 49 yaşındaki çalıştırıcının aklındaki diğer isim ise Moussa Dembele.Kenar forvet olarak da görev yapabilen Fransız oyuncu, Lyon ile sözleşmesini uzatmadı ve serbest kaldı.Geçen sezon Lyon'da istediği süreleri alamayan ve 3 gol-1 asistle yetinen Dembele, serbest kaldığı için birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdi.Dembele, kariyerinde Fulham, Celtic, Lyon ve kiralık olarak da Atletico Madrid forması giydi.YENI sezonu 27 Haziran'da Florya'da açacak Galatasaray, 10 gün boyunca Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak. Sarıkırmızılı takım, 8 Temmuz'da Avusturya'ya giderek burada hazırlık maçlarını oynayacak. Teknik heyet ve yönetim, transferde öncelik verilen isimleri 8 Temmuz'daki yurt dışı kampına yetiştirmeye çalışacak. Forvet, sol bek ve yedek kaleci takviyeleri 25-26 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına kadar gerçekleşecek. Sonrasında fırsat transferi kovalayacak sarı-kırmızılıların listesinde birçok dünya yıldızı bulunuyor.Geçen sezonun başında gözden çıkarılan ancak Dubois'in sakatlığı sonrası takıma katılarak G.Saray'ın şampiyonluğuna katkı sağlayan Sacha Boey, devlerin listesinde... İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport; Fransız sağ beke Juventus'un talip olduğunu yazdı. Boey'i Arsenal, Tottenham, Newcastle gibi takımlar da takip ediyor.A Milli Takım'a 3 oyuncu gönderen Galatasaray'da Letonya maçına Abdülkerim Bardakcı attığı gol, Barış Alper Yılmaz ise galibiyeti getiren asistiyle damgasını vurdu. Teknik direktör Okan Buruk maçın ardından Kerem, Abdülkerim ve Barış Alper'i arayarak performanslarından dolayı tebrik etti.