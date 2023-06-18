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Giriş Tarihi: 18.6.2023

Fırtına’nın Orsic inadı!

Fırtına’nın Orsic inadı!

Trabzonspor, Hırvat sol kanat oyuncusu için 4 milyon Euro isteyen Southampton’ı indirim yapmaya zorluyor

Teknik direktör Bjelica'nın çok istediği eski öğrencisi Mislav Orsic için kulübü Southampton ile temasa geçen Trabzonspor, şartları zorlamaya karar verdi. 30 yaşındaki kanat oyuncusundan olumlu yanıt alan bordo-mavililer, İngiliz ekibinin 4 milyon Euro'luk bonservis isteğini çok bulmuştu. Pazarlıkları yeniden başlatmayı planlayan yönetim, rakamı 2.5 milyon Euro'ya kadar düşürüp Hırvat futbolcunun transferini bitirmeyi hedefliyor. Bu arada Bjelica'nın da transfer çalışmalarını yakından takip ettiği ve kampa kadar en az 4-5 yeni oyuncunun takıma katılmasını beklediği gelen haberler arasında.

MİLLİLER COŞTU TRABZONSPOR'UN
Yunan oyuncusu Bakasetas, Yunanistan'ın EURO 2024 Elemeleri'nde İrlanda'yı 2-1 yendiği maçta 1 gol, 1 asistle yıldızlaşırken, bordomavililerin prensipte anlaştığı Kourbelis ilk 11'de forma giydi. Enis Bardhi ise ülkesi Kuzey Makedonya'nın Ukrayna'ya 3-2 yenildiği karşılaşmada penaltıdan ağları sarstı.

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Fırtına’nın Orsic inadı!
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