Hiçbirinin haberi yok!

Ali Koç'un Türk hocayı işaret etmesinin ardından adı geçen isimlerden peşi peşine açıklamalar geldi. Twitter'da trend topic olan Aykut Kocaman, "Gelişmelerden haberim yok" derken İsmail Kartal, "Kimse benimle temasa geçmedi" ifadelerini kullandı. A SPOR'a konuşan Volkan Demirel ise "Ben göreve hazırım. Zaten Fenerbahçe'de çalışmak benim için en büyük hayaldir. Bunu kim istemez ki" dedi. Sergen Yalçın, kendisine herhangi bir teklif gelmediğini dile getirdi. Bu arada kulislerde Emre Belözoğlu'nun adı da Fenerbahçe teknik direktörlüğü için konuşuluyor. Yönetimin kararını yarın vermesi bekleniyor.F.Bahçe'de 3 kupa kazandı. 1 lig, 2 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.2 ayrı dönemde F.Bahçe'de çalıştı. 2.10 puan ortalaması yakaladı.2019-21 arasında F.Bahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı.Kanarya'nın başında 10 maça çıktı. 7 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi aldı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 5 yıllık görev süresinin en sert kongresini yaşadı. Herkesin merakla beklediği transfer konusundaki sözleri, yeni sezonda önemli ve lider oyuncuların alınacağı şeklinde yorumlayabiliriz.Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu yapılan bu tarifi kapsıyor. Samandıra'yı bilen, Fenerbahçe'yle bütünleşmiş ve Türkiye'yi tanıyan… Ama bunlardan daha önemlisi, taraftarın, takımın arkasında durması. Kongre üyeleri bu konuda destek sağladılar, Koç'un elini rahatlattılar.