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Giriş Tarihi: 18.6.2023

Hiçbirinin haberi yok!

Hiçbirinin haberi yok!
Ali Koç'un Türk hocayı işaret etmesinin ardından adı geçen isimlerden peşi peşine açıklamalar geldi. Twitter'da trend topic olan Aykut Kocaman, "Gelişmelerden haberim yok" derken İsmail Kartal, "Kimse benimle temasa geçmedi" ifadelerini kullandı. A SPOR'a konuşan Volkan Demirel ise "Ben göreve hazırım. Zaten Fenerbahçe'de çalışmak benim için en büyük hayaldir. Bunu kim istemez ki" dedi. Sergen Yalçın, kendisine herhangi bir teklif gelmediğini dile getirdi. Bu arada kulislerde Emre Belözoğlu'nun adı da Fenerbahçe teknik direktörlüğü için konuşuluyor. Yönetimin kararını yarın vermesi bekleniyor.

AYKUT KOCAMAN
F.Bahçe'de 3 kupa kazandı. 1 lig, 2 de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

İSMAİL KARTAL
2 ayrı dönemde F.Bahçe'de çalıştı. 2.10 puan ortalaması yakaladı.

VOLKAN DEMİREL
2019-21 arasında F.Bahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU
Kanarya'nın başında 10 maça çıktı. 7 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi aldı.

BİR GÖRÜŞ / Gürcan BİLGİÇ
SEÇİM ALANI DARALDI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 5 yıllık görev süresinin en sert kongresini yaşadı. Herkesin merakla beklediği transfer konusundaki sözleri, yeni sezonda önemli ve lider oyuncuların alınacağı şeklinde yorumlayabiliriz. Teknik direktörün Türk olacağını söylemesiyle de aslında seçim alanı daraldı. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu yapılan bu tarifi kapsıyor. Samandıra'yı bilen, Fenerbahçe'yle bütünleşmiş ve Türkiye'yi tanıyan… Ama bunlardan daha önemlisi, taraftarın, takımın arkasında durması. Kongre üyeleri bu konuda destek sağladılar, Koç'un elini rahatlattılar.

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Hiçbirinin haberi yok!
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