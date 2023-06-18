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Giriş Tarihi: 18.6.2023 19:31

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya, üçüncü oldu! Hollanda nefes kesen maçı kazanamadı...

AA
UEFA Uluslar Ligi’nde İtalya, üçüncü oldu! Hollanda nefes kesen maçı kazanamadı...

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, üçüncü oldu.

Hollanda'nın Twente bölgesindeki De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan maçta, organizasyondaki yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar Hollanda ile İtalya üçüncülük maçına çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 6. dakikada Federico Dimarco ve 20. dakikada Davide Frattesi'nin golleriyle 2-0 önde geçen İtalya'da, Galatasaray'ın da formasını giyen Nicolo Zaniolo, 64. dakikada oyuna girdi.

Hollanda, 68. dakikada Steven Bergwijn'in golüyle farkı bire indirse de İtalya, 72. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle farkı tekrar ikiye çıkardı.

Hollanda, 89. dakikada Georginio Wijnaldum'nın golüyle farkı tekrar bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca İtalya, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu.

2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ile İspanya bu gece TSİ 21.45'te karşılaşacak.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya, üçüncü oldu! Hollanda nefes kesen maçı kazanamadı...
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