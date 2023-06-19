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Giriş Tarihi: 19.6.2023 10:22 Son Güncelleme: 19.6.2023 10:34

Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Milli yıldız ile anlaşma sağlandı...

İHA
Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Milli yıldız ile anlaşma sağlandı...

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve bonservisi İngiltere Premier Lig kulübü Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibiyle de görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş Yönetimi, transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek isterken, Brentford ise mukavelesi gelecek yıl sona erecek Halil'den gelir elde etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef ise bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek. Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor. Bu bağlamda Kartal'ın temasta olduğu oyunculardan biri de Halil Dervişoğlu. 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da top koşturan milli futbolcuyla ilk görüşmelerini gerçekleştiren Beşiktaş Yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı. Ancak Halil'in kulübü Brentford'la 1 yıl daha sözleşmesi var.
İngiliz temsilcisiyle de iletişime geçen Beşiktaş, transferi bonservis ödemek istemiyor. Fakat Brentford gelecek sene sona erecek mukaveleyi göz önünde bulundurarak oyuncunun bedelsiz gitmesine sıcak bakmıyor.
İki takım arasında görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlılar bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak.

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Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Milli yıldız ile anlaşma sağlandı...
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