Savunma değil hücum öncelik

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galler maçı öncesi düzenlediği basın toplantısına Türkçe olarakifadeleriyle başladı. Letonya karşısında galibiyete rağmen sergilenen kötü oyunla ve savunmayla ilgili, "Eksik şeyleri, Galler maçında daha iyi yapmaya çalışacağız. Bunun için farklı analizler yaptık" diyen Alman hoca, "Savunma üzerinde çalışıyoruz ama rakibi nasıl zorlarız, oyunun hücum kısmını nasıl oynarız planına da çalışıyoruz. Çünkü önceliğimiz orada başarılı olmak" açıklamasında bulundu.Arda Güler'le ilgili sorulan soruya "Letonya maçındaki performansı bizi memnun etti,daha farklı bir anlayışı sahaya yansıtabiliriz" yanıtı veren Kuntz, Galler'in, Ermenistan maçında kırmızı kart gören forveti Kieffer Moore'yi de hatırlatarak, "Fiziksel olarak biraz zayıflamış durumdalar ama" ifadelerini kullandı.2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde bugün oynanacak Türkiye-Galler maçı, D Grubu'nda liderlik yarışı için büyük önem taşıyor. Bir maçı eksik 4 puanlı Hırvatistan'ın önünde 6 puanla zirvede yer alan A Milliler, Galler'i yenerse yer-i ni ve elini güçlendirecek. Kaybederse rakibi liderlik koltuğunun yeni sahibi olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 21.45'te başlayacak ve İtalyan Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak. Hırvatistan'ın bay geçeceği haftada grubun diğer maçında ise Ermenistan ile Letonya karşılaşacakAy-Yıldızlılar, 27 yıl sonra Samsun'da milli maça çıkacak. Daha önce burada bir kez oynayan A Milliler, 1 Mayıs 1996'daki özel maçta Ukrayna'ya 3-2 mağlup olmuştu. Ferdi Kadıoğlu, milli takımın sosyal medya hesabından taraftarlara "Herkesi kırmızı formayla 19 Mayıs Stadı'na bekliyoruz" çağrısı yaptı.LETONYAkarşısında galibiyeti 90+5'te attığı golle alan A Milli Takım, savunmada büyük zafiyet yaşamış ve kalesinde iki gol görmüştü. Orta sahanın direncini artırmak isteyen Stefan Kuntz, Salih Özcan'a sarıldı.Salih'in, Galler karşısında kritik öneme sahip olacağı kaydedildi. Kuntz'un da öğrencisiyle özel görüşme yaptığı öğrenildi.LETONYA maçında sonradan girip oyunu hareketlendiren ve İrfan Can Kahveci'nin golünün mimarı olan Barış Alper Yılmaz, hocası Kuntz'dan övgü aldı. Alman teknik adam, "Barış'ı kadroya dahil eden ilk hoca bendim. Ondaki pırıltıyı gördük. Kalitesinin iyi olduğunu biliyoruz ve faydalanmak da istiyoruz" diye konuştu.Teknik Direktörü Page, Ermenistan karşısında aldıkları 4-2'lik yenilgi sonrası takımla gerekli konuşmaları yaptıklarını belirtip şunları söyledi: "Referans olarak Hırvatistan ve Letonya ile oynadığımız maçları alın. Oradaki dirençli yapımızla oynayıp, fırsatını bulunca işi bitirmemiz gerek. Türkiye karşısında bunu göstermek istiyoruz."