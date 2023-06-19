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Giriş Tarihi: 20.6.2023 01:05 Son Güncelleme: 20.6.2023 01:08

Stefan Kuntz, ayrılık sorusuna cevap verdi! "Burada mutluyum"

Stefan Kuntz, ayrılık sorusuna cevap verdi! Burada mutluyum

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-0'lık Galler galibiyeti sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Kuntz, Milli Takım'daki geleceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda, Galler'i 2-0 mağlup etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kuntz "Eylül ayında sizi takımın başında görecek miyiz?" sorusuna "Neden devam etmeyeceğimi anlayamadım. Çok iyi bir yoldayız." diyerek yanıt verdi.

"Benim neden devam etmeyeceğimi anlayamadım. Çok iyi bir yoldayız. Geçen sene benzer bir zamanda 4 maç kazanmıştık ve yine benim gitmem gerektiği yazıları çıkmıştı. Yarın belki yine bu şekilde yazılar çıkabilir. Ben burada olmaktan ve bu takımla çalışmaktan mutluyum. Bu takımdaki gelişimi ben görüyorum. Buradaki insanlara iyi bir milli takım sunduğum için gururluyum. Hiçbir şey milli takımdan daha önemli değildir. İzni dört gözle bekliyorun ama eylül ayını da sevinçle bekliyorum."

"Her şeyin geliştiğini ve büyüdüğünü söylüyordum. İnsanlar dışarıdan göremeyebilir ancak ben bunun bugün sahaya yansıdığını düşünüyorum. Burada önemli olan çok fazla olayın gidişatını çok başarıya yormamak. Gidişatı sakin tutup genele odaklanmalıyız ve rehavete kapılmadan performansımızı sergilemeye devam etmeliyiz."

"Taraftar inanılmaz maça adapte oldu. Takımı strese ve sabırsızlığa sokmadılar. Oyunun gidişatına göre tepki veren bir taraftar vardı."

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Stefan Kuntz, ayrılık sorusuna cevap verdi! "Burada mutluyum"
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