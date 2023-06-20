Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu planı! "Oynatıp parlatalım, size sonraki satıştan pay..."

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve bonservisi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'nu gözüne kestirdi. Geçen sezonu Burnley'de kiralık geçiren ancak hem teknik tercihler hem de sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayan milli golcüyü bonservissiz almak isteyen siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüne teklifini iletti. 1 yıllık daha kontratı bulunan 23 yaşındaki oyuncu için, "Bize verin oynatalım, burada kendisini yeniden bulsun ve milli takıma geri dönsün. Ardından talipleri elbet çıkar, siz de sonraki satıştan payınızı alırsınız" önerisini iletti.Özellikle yerli rotasyonunda elini güçlendirmek isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in, Halil'e oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Brentford cephesinin 2020'de 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı genç futbolcudan gelir elde etmeyi hedeflediği ve öneriye sıcak bakmadığı kaydedildi. Yine de bu transferden vazgeçmeyen siyah-beyazlıların, oyuncuyla anlaşma sağladığı ve kulübünü ikna çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, transfer iddialarını doğruladı. Oğlunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını belirten baba Dervişoğlu, "Türkiye ve Hollanda'dan teklifler var, düşünme aşamasındayız. Halil, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Neden olmasın?" diye konuştu.Geçen sezon kiralık oynadığı Burnley'de aradığı şansı bulamayan Halil Dervişoğlu, 11 maça çıktı. 151 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol kaydetti.