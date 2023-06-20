Dinamo Zagreb’in Dominik Livakovic için 10 milyon Euro ısrarı!

Elinde Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olan Fenerbahçe, yabancı kaleci transferinden de vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, B ve C planlarını oluştururken A planı hâlâ Livakovic... Kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yöneticileri, Hırvat takımının 10 milyon Euro'luk beklentisini aşağı çekmelerini bekliyor. Bu rakam Livakovic'i isteyen İspanyol kulübü Villarreal'e de yüksek geldi. Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifi masada bulunurken futbolcunun tercihi de sarı-lacivertli formayı giymekten yana.