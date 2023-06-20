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Giriş Tarihi: 20.6.2023 10:22 Son Güncelleme: 20.6.2023 10:24

Dinamo Zagreb'in Dominik Livakovic için 10 milyon Euro ısrarı!

SPOR SERVİSİ
Dinamo Zagreb’in Dominik Livakovic için 10 milyon Euro ısrarı!

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğun favorisi haline gelmek isteyen Fenerbahçe, bir de kaleci transferi yapmak istiyor. Sarı-lacivertli ekip, bu doğrultuda uzun süredir gündeminde olan Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'in 10 milyon Euro'luk beklentisini aşağı çekmelerini bekliyor.

Elinde Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olan Fenerbahçe, yabancı kaleci transferinden de vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, B ve C planlarını oluştururken A planı hâlâ Livakovic... Kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yöneticileri, Hırvat takımının 10 milyon Euro'luk beklentisini aşağı çekmelerini bekliyor. Bu rakam Livakovic'i isteyen İspanyol kulübü Villarreal'e de yüksek geldi. Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifi masada bulunurken futbolcunun tercihi de sarı-lacivertli formayı giymekten yana.

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Dinamo Zagreb'in Dominik Livakovic için 10 milyon Euro ısrarı!
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