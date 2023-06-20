Sergen Yalçın Azerbaycan’a!

ADI Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. En son Beşiktaş'ı çalıştıran veyaşayan 50 yaşındaki hocanın, Azerbaycan kulüplerinden Neftçi Bakü'nün başına geçmesi bekleniyor. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı, Yalçın'ın ise son görüşmeleri yapmak üzere bugün Bakü'ye gideceği öğrenildi. Azerbaycan'ın en başarılı takımlarından olan Neftçi Bakü, Karabağ'ın (10) ardından 9 kezle en çok şampiyon olan ekip durumunda.