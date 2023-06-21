Flavio geri dönüyor! Al Taawoun taraftarı çağrıda bulundu

Sezonu 6. sırada bitiren geçen senin şampiyonu Trabzonspor hayal kırıklığı yaratarak taraftarını üzdü. Yeni bir yapılanmaya gitmeye başlayan bordo-mavili takımdan transfer hareketliliği yaşanıyor.
TARAFTAR KULÜBE ÇAĞRI YAPTI
Suudi Arabistan kulübü Al-Taawoun, Trabzonspor kulübünden kiraladığı Flavio'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezon içerisinde 11 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha için taraftar devreye girdi.
Son 6 karşılaşmadaki performansı ise Suudi futbolseverleri fazlasıyla memnun etti. Al-Taawoun taraftarları, Flavio'nun takımda tutulması için kulübü mesaj yağmuruna tuttu.