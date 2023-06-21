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Giriş Tarihi: 21.6.2023 09:30 Son Güncelleme: 21.6.2023 09:33

Flavio geri dönüyor! Al Taawoun taraftarı çağrıda bulundu

Flavio geri dönüyor! Al Taawoun taraftarı çağrıda bulundu

Trabzonspor'da Suudi Arabistan ekibi Al-Taawoun'a kiralık olarak giden fakat burada istenilen performansı gösteremeyen Flavio, geri dönüyor. Suudi ekibi, sözleşmesi satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu karar sonrası Al Taawoun taraftarı da kulübe çağrı yaptı.

Sezonu 6. sırada bitiren geçen senin şampiyonu Trabzonspor hayal kırıklığı yaratarak taraftarını üzdü. Yeni bir yapılanmaya gitmeye başlayan bordo-mavili takımdan transfer hareketliliği yaşanıyor.

TARAFTAR KULÜBE ÇAĞRI YAPTI

Suudi Arabistan kulübü Al-Taawoun, Trabzonspor kulübünden kiraladığı Flavio'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezon içerisinde 11 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha için taraftar devreye girdi.

Son 6 karşılaşmadaki performansı ise Suudi futbolseverleri fazlasıyla memnun etti. Al-Taawoun taraftarları, Flavio'nun takımda tutulması için kulübü mesaj yağmuruna tuttu.

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Flavio geri dönüyor! Al Taawoun taraftarı çağrıda bulundu
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