‘Hayallerim var ama önceliğim Hatayspor’

teknik direktörlüğü için adı geçen Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, Trendyol ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında geleceğine dair net konuştu. TFF Riva Tesisleri'nde soruları yanıtlayan 41 yaşındaki çalıştırıcı,Bayramın ikinci günü Riva'da toplanacağız. Elimizde 15-16 futbolcu var. Birçok oyuncu izledim, kendim gittim görüştüm. Yönetici abilerimizin kendi dertleri var, yük olmak istemedim.diye konuştu.