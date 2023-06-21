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Giriş Tarihi: 21.6.2023

‘Hayallerim var ama önceliğim Hatayspor

‘Hayallerim var ama önceliğim Hatayspor’
Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için adı geçen Hatayspor'un hocası Volkan Demirel, Trendyol ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında geleceğine dair net konuştu. TFF Riva Tesisleri'nde soruları yanıtlayan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Hayallerim var ama ilk hedefim Hatayspor'u seneye Anka kuşu gibi döndürmek. Bayramın ikinci günü Riva'da toplanacağız. Elimizde 15-16 futbolcu var. Birçok oyuncu izledim, kendim gittim görüştüm. Yönetici abilerimizin kendi dertleri var, yük olmak istemedim. Önceliğim Hatayspor'u ayağa kaldırmak" diye konuştu.

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‘Hayallerim var ama önceliğim Hatayspor’
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