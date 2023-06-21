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Giriş Tarihi: 21.6.2023 11:46

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, gelecek sezondan umutlu! "G.Saray ve F.Bahçe'nin başarılarını Allah bize de nasip etsin"

İHA
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, gelecek sezondan umutlu! G.Saray ve F.Bahçe’nin başarılarını Allah bize de nasip etsin

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Süper Ligi 9. sırada tamamlamalarıyla ilgili olarak, "Kayserispor küme düşer demekle düşmez. Azim, gayret! Her şey para demek değil. Hep birlikte el ele verdik" dedi. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve kupa şampiyonu Fenerbahçe'yi de tebrik eden Çamlı, "İnşallah önümüzdeki yıl da Rabbimin bu başarıları camiama nasip etmesini diliyorum" dedi.

Kayserispor'un Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig 2022-2023 sezonunu 47 puanla 9. sırada tamamlayan takımının performansını değerlendirdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ali Çamlı, transfer yasağı bulunan Kayserispor'un küme düşmeye namzet takımlar arasında gösterilmesine rağmen 9. sırada yer alması ile ilgili olarak, "Herkesin bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Kayserispor küme düşer demekle düşmez. Azim, gayret! Her şey para demek değil. Burada bu işe inanan bir teknik direktör ve etrafında ona yardımcı olan 11 tane aslan parçası, sportif direktör ve yönetim kurulu üyeleri var. Hep birlikte el ele verdik. Büyüklerimizin bize göstermiş olduğu çizgide, yolda bu kulübü düzgün bir şekilde yönetmeye gayret gösterdik. Rabbim de yardım etti. 3 puanımızın da silinmesine rağmen ligi 9. sırada tamamladık. Demek ki biraz daha paramız pulumuz olsaymış, ligi farklı noktalarda tamamlarmışız ama buna da şükür. Mütevazi olmak lazım" şeklinde konuştu.

Süper Lig 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'yi tebrik eden Başkan Ali Çamlı, "İnşallah önümüzdeki yıl, bu başarıları camiamıza, şehrimize, yönetimimize nasip etmesini Rabbimizden diliyorum" diye konuştu.

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, gelecek sezondan umutlu! "G.Saray ve F.Bahçe'nin başarılarını Allah bize de nasip etsin"
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