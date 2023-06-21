Mehmet Büyükekşi'den Süper Lig kulüplerine eleştiri! "Yabancı serbestken de başarıları yok"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarın yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'a tek aday olarak girecek. Bu da göreve devam edeceği anlamı taşıyor. Büyükekşi, A Milli Takım'ın Galler maçı için gittiği Samsun'da basınla buluşurken, gündemi değerlendirdi.

En önemli konunun Türk futbolunun marka değerini artırmak olduğunu belirten Başkan, "Ekonomik sıkıntı büyük. Anadolu kulüplerinin 100 milyonla 1 milyar arası borçları var. Buna rağmen sürekli olarak yabancı oyuncu sayısını tartışıyoruz" dedi ve şunları söyledi:

"AVRUPA'NIN EN YAŞLI LİGİ, EN GENÇ MİLLİ TAKIMIYIZ"

"Kulüpler istiyor ki komple serbest olsun. Ama bakıyoruz, serbest bırakılan dönemde kulüpler bazında gösterilen bir başarı yok. Süper Lig kulüplerinin son 3 yılda yabancı oyuncu transferine harcadığı para 1 milyar dolar. Avrupa'da hep altyapıları ziyaret ettik. Ajax'ta yönetici, "Her yıl 2 oyuncuyu A takıma vermem lazım" diyor. AZ Alkmaar yöneticisi, "Biz zengin bir kulüp değiliz, bizim 20 milyon Euro'luk oyuncu satmamız lazım" diyor. Süper Lig'de genç oyuncu oynatma süresi sadece 4 dakika. Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de, en yaşlı takımı Türkiye'de. Ama Avrupa'nın en genç milli takımı da Türkiye'de. Bu Milli Takım, gelecek yıllara damga vuracak."

"İSTİKRARDAN YANAYIM"

TFF Başkanı, çok tartışılan Stefan Kuntz'un kendi döneminden önce takımın başına geçtiğini hatırlatıp, "Ben 1 yıllık göreve gelmiştim, bundan sonra daha farklı şeyler yapabilirim. Göreve geldikten sonra federasyonda 65 yaş üstündeki kişilerle yolları ayırdık, hiçbir iş yapmayan kişileri gönderdik. Ben istikrardan yanayım. Başarı istikrarla gelir. Büyük bir problem yoksa istikrarlı olmak lazım. Kuntz konusunda, işler istediğimiz gibi olursa devam ederiz. Bir kurumda kariyer planı olmazsa, orada verim olur mu?" ifadelerini kullandı.

"HAKEM KONUŞMAK BİZİ GERİYE GÖTÜRÜR"

Bütün işlerin kamuoyu algısını yönetmek için yapıldığını ve bunun da Türk futboluna zarar verdiğini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu: "TFF seçimleri için de hep 2 aday olsun, 3 aday olsun, demokrasi olsun denildi. Dünya futbolunda 2 seçim yapıldı. Birinde FIFA Başkanı'nı seçtik, karşısında aday yoktu. Portekiz'de UEFA Başkanı'nı seçtik ve tek aday olarak katıldı, seçildi. Buralarda demokrasi yok mu? Biz iyi niyetle, koltuktan güç almadan, koltuğa güç vererek hareket etmek istiyoruz. Son 1 yılda, 15 yılda yapılmayan birçok şeye parmak bastık. Ama maalesef Türk futbolunda gördüğümüz şey şu; varsa yoksa hakem hatası. Hakem hatasını konuşmakla Türk futbolu geriye gider. Kimseye faydası yok. Bütün yapılan işler sadece kamuoyunun algısını yönetmek için yapılıyor. Bu da Türk futboluna zarar veriyor. İşin en önemli konusu sürdürülebilir şeyler.

TRANSFERE ŞİFRE GELİYOR

Beşiktaş, 2021'de Ghezzal'ı Leicester City'den kiraladığında transferin süresi bitmek üzere olduğu için evrakları TFF'ye motokurye ile yetiştirmişti. Başkan Büyükekşi bu olaya atıfta bulunarak yeni bir döneme geçeceklerinin müjdesini şu sözlerle verdi: "Biliyorsunuz bazı kulüplerimiz motokuryeyle oyuncu sözleşmesini yetiştirdi, kimisi yetiştiremedi. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Her kulübe şifre vereceğiz. Oyuncuyla sözleşmesini yapacak, şifresini girip transferi tamamlayacak. İsterse oyuncuyla İngiltere'de, Fransa'da anlaşsın, oradan şifresini girip işlemi tamamlasın."