Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, N’Golo Kante’yi kadrosuna kattı!

Chelsea'de birer Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, Federasyon Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde eden Kante, bu sürede görev yaptığı Fransa Milli Takımı'nda ise 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Kante, Chelsea'de 269 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da son şampiyon Al-Ittihad, daha önce de Real Madrid'den Fransız golcü Karim Benzema'yı transfer etmişti.