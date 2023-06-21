Yabancı serbestken de başarıları yok!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi,Bu da göreve devam edeceğianlamı taşıyor. Büyükekşi, AMilli Takım'ın Galler maçı içingittiği Samsun'da basınla buluşurken,gündemi değerlendirdi.olduğunu belirtenBaşkan,dedi ve şunları söyledi:"Kulüpler istiyor ki komple serbest olsun. Ama bakıyoruz, serbest bırakılan dönemde kulüpler bazında gösterilen bir başarı yok. Süper Lig kulüplerinin son 3 yılda yabancı oyuncu transferine harcadığı para 1 milyar dolar. Avrupa'da hep altyapıları ziyaret ettik.Süper Lig'de genç oyuncu oynatma süresi sadece 4 dakika. Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de, en yaşlı takımı Türkiye'de. Ama Avrupa'nın en genç milli takımı da Türkiye'de. Bu Milli Takım, gelecek yıllara damga vuracak."TFF Başkanı, çok tartışılan Stefan Kuntz'un kendi döneminden önce takımın başına geçtiğini hatırlatıp, "Ben 1 yıllık göreve gelmiştim, bundan sonra daha farklı şeyler yapabilirim. Göreve geldikten sonra federasyonda 65 yaş üstündeki kişilerle yolları ayırdık, hiçbir iş yapmayan kişileri gönderdik. Ben istikrardan yanayım. Başarı istikrarla gelir. Büyük bir problem yoksa istikrarlı olmak lazım. Kuntz konusunda, işler istediğimiz gibi olursa devam ederiz. Bir kurumda kariyer planı olmazsa, orada verim olur mu?" ifadelerini kullandı.BÜTÜN işlerin kamuoyu algısını yönetmek için yapıldığını ve bunun da Türk futboluna zarar verdiğini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu: "TFF seçimleri için de hep 2 aday olsun, 3 aday olsun, demokrasi olsun denildi.Biz iyi niyetle, koltuktan güç almadan, koltuğa güç vererek hareket etmek istiyoruz. Son 1 yılda, 15 yılda yapılmayan birçok şeye parmak bastık. Ama maalesefKimseye faydası yok. Bütün yapılan işler sadece kamuoyunun algısını yönetmek için yapılıyor. Bu da Türk futboluna zarar veriyor.BEŞIKTAŞ,Başkan Büyükekşi bu olaya atıftabulunarak yeni bir döneme geçeceklerininmüjdesini şu sözlerle verdi: "Biliyorsunuz bazıkulüplerimiz motokuryeyle oyuncu sözleşmesiniyetiştirdi, kimisi yetiştiremedi. Şimdibunu kaldırıyoruz.