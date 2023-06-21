Yabancı serbestken de başarıları yok!

“Kulüpler istiyor ki yabancı komple serbest olsun. Ama serbest bırakılan dönemde kulüpler bazında gösterilen bir başarı yok. Süper Lig kulüplerinin 3 yılda yabancıya harcadığı para 1 milyar dolar”
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yarınyapılacak Olağan Seçimli GenelKurul'a tek aday olarak girecek.Bu da göreve devam edeceğianlamı taşıyor. Büyükekşi, AMilli Takım'ın Galler maçı içingittiği Samsun'da basınla buluşurken,gündemi değerlendirdi. En önemlikonunun Türk futbolunun markadeğerini artırmak olduğunu belirtenBaşkan, "Ekonomik sıkıntıbüyük. Anadolu kulüplerinin 100milyonla 1 milyar arası borçlarıvar. Buna rağmen sürekli olarakyabancı oyuncu sayısını tartışıyoruz"dedi ve şunları söyledi:
AVRUPA'NIN EN YAŞLI LİGİ, EN GENÇ MİLLİ TAKIMIYIZ
"Kulüpler istiyor ki komple serbest olsun. Ama bakıyoruz, serbest bırakılan dönemde kulüpler bazında gösterilen bir başarı yok. Süper Lig kulüplerinin son 3 yılda yabancı oyuncu transferine harcadığı para 1 milyar dolar. Avrupa'da hep altyapıları ziyaret ettik. Ajax'ta yönetici,"Her yıl 2 oyuncuyu A takımavermem lazım" diyor. AZ Alkmaar yöneticisi,"Biz zengin bir kulüp değiliz, bizim20 milyon Euro'luk oyuncu satmamızlazım" diyor. Süper Lig'de genç oyuncu oynatma süresi sadece 4 dakika. Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de, en yaşlı takımı Türkiye'de. Ama Avrupa'nın en genç milli takımı da Türkiye'de. Bu Milli Takım, gelecek yıllara damga vuracak."
İSTİKRARDAN YANAYIM
TFF Başkanı, çok tartışılan Stefan Kuntz'un kendi döneminden önce takımın başına geçtiğini hatırlatıp, "Ben 1 yıllık göreve gelmiştim, bundan sonra daha farklı şeyler yapabilirim. Göreve geldikten sonra federasyonda 65 yaş üstündeki kişilerle yolları ayırdık, hiçbir iş yapmayan kişileri gönderdik. Ben istikrardan yanayım. Başarı istikrarla gelir. Büyük bir problem yoksa istikrarlı olmak lazım. Kuntz konusunda, işler istediğimiz gibi olursa devam ederiz. Bir kurumda kariyer planı olmazsa, orada verim olur mu?" ifadelerini kullandı.
HAKEM KONUŞMAK BİZİ GERİYE GÖTÜRÜR
BÜTÜN işlerin kamuoyu algısını yönetmek için yapıldığını ve bunun da Türk futboluna zarar verdiğini belirten TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu: "TFF seçimleri için de hep 2 aday olsun, 3 aday olsun, demokrasi olsun denildi. Dünya futbolunda2 seçim yapıldı. Birinde FIFABaşkanı'nı seçtik, karşısında adayyoktu. Portekiz'de UEFA Başkanı'nıseçtik ve tek aday olarak katıldı,seçildi. Buralarda demokrasiyok mu? Biz iyi niyetle, koltuktan güç almadan, koltuğa güç vererek hareket etmek istiyoruz. Son 1 yılda, 15 yılda yapılmayan birçok şeye parmak bastık. Ama maalesef Türk futbolunda gördüğümüzşey şu; varsa yoksahakem hatası. Hakem hatasınıkonuşmakla Türk futbolugeriye gider. Kimseye faydası yok. Bütün yapılan işler sadece kamuoyunun algısını yönetmek için yapılıyor. Bu da Türk futboluna zarar veriyor. İşin enönemli konusu sürdürülebilirşeyler.
TRANSFERE ŞİFRE GELİYOR
BEŞIKTAŞ, 2021'de Ghezzal'ı Leicester City'denkiraladığında transferin süresi bitmek üzereolduğu için evrakları TFF'ye motokurye ileyetiştirmişti. Başkan Büyükekşi bu olaya atıftabulunarak yeni bir döneme geçeceklerininmüjdesini şu sözlerle verdi: "Biliyorsunuz bazıkulüplerimiz motokuryeyle oyuncu sözleşmesiniyetiştirdi, kimisi yetiştiremedi. Şimdibunu kaldırıyoruz. Her kulübe şifre vereceğiz.Oyuncuyla sözleşmesini yapacak, şifresinigirip transferi tamamlayacak. İsterse oyuncuylaİngiltere'de, Fransa'da anlaşsın, oradanşifresini girip işlemi tamamlasın."