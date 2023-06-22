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Giriş Tarihi: 22.6.2023 11:50

Fenerbahçe'nin yeni hedefi Musa Barrow!

Fenerbahçe’nin yeni hedefi Musa Barrow!

Boşnak golcü Edin Dzeko'nun transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, girişimlerine devam ediyor. Hücum hattı için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotayı İtalya'ya çevirdi. Çizme basınına göre Kanarya, Bologna’nın kanat oyuncusu Musa Barrow’da önemli mesafe kat etti. Fenerbahçe yönetiminin bu transferde geliştirdiği formül de ortaya çıktı.

Transfere hızlı bir giriş yaparak golcü Edin Dzeko'da mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, bir usta golcüyle daha temaslara başladı. Hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertliler gözünü İtalya'ya çevirdi. Çizme basını, Kanarya'nın transfer operasyonu hakkında flaş bir iddiada bulundu.

MUSA BARROW İÇİN TEMASLAR BAŞLADI
Sezona sağlam bir hücum hattıyla başlamak istediği belirtilen sarı lacivertlilerin, bu kez de Bologna'nın kanat oyuncusu Musa Barrow için temaslara başladığı yazıldı.

İtalya basınındaki iddiada "Dzeko'yu satın alma sürecini sonlandıran Fenerbahçe, Serie A'daki atağı için takviye aramaya devam ediyor" denildi. Haberin devamında da "Türk kulübünün, Boşnak yıldızın yanı sıra, Musa Barrow'u da değerlendiriyor. Hatta görüşmeler bile başladı." ifadeleri kullanıldı.

Hatta detay da verilerek sarı lacivertlilerin 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği kaydedildi. Son olarak "Bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek. Bologna'nın piyasada Barrow'un yerini alacak birini aramak için gerekli zamanı da var" yorumu yapıldı.

Barrow'un önemli özelliklerinden biri kolay kolay sakatlanmaması. 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde önemli bir aksama yaşamadı. Geride bıraktığımız sezon ayak bileği problemleri ve gerilme kaynaklı olarak 1 ay sahalardan uzak kalıp 4 maçta forma giyemedi.

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Fenerbahçe'nin yeni hedefi Musa Barrow!
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