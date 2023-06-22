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Giriş Tarihi: 22.6.2023 11:42

Göztepe'den Doğucan Haspolat hamlesi!

Göztepe’den Doğucan Haspolat hamlesi!

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lige yükselmek isteyen Göztepe, Trabzonspor'un orta sahası Doğucan Haspolat'ı gündemine aldı.

Spor Toto 1. Ligde geride kalan sezonu 7. sırada tamamlayan Göztepe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Göztepe son olarak Trabzonspor'da oynayan 23 yaşındaki futbolcu Doğucan Haspolat'ı gündemine aldı.

SÜPER LİG EKİPLERİ DE İSTİYOR

Göztepe, Doğucan Haspolat'ı kiralık olarak takıma kazandırmak isityor. Ancak birçok Süper Lig ekibinin de oyuncuyu istemesiyle beraber transfer zora girmiş durumda. Trabzonspor, Mislav Orsic transferi için Göztepe'ye Doğucan Haspolat'ı göndermeye sıcak bakabilir.

Excelsior Rotterdam altyapısından yetişen ve uzun süre A Takım forması giyen Doğucan Haspolat 2019-2020 sezonu devre arasında 350 bin euro karşılığında Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kasımpaşa'da gösterdiği iyi performans sonrasında Trabzonspor aynı sezonun sonunda 1.2 milyon euro transfer bedeliyle kadrosuna katmıştı. Trabzonspor formasıyla 26 resmi maçta forma giyen Doğucan Haspolat bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. (Takvim)

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Göztepe'den Doğucan Haspolat hamlesi!
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