İlk dosya Stefan Kuntz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetiminin masasına gelecek ilk konu; A Milli Takım... Hatırlanacağı gibi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler maçının ardından teknik direktör Stefan Kuntz'un durumuyla ilgili sorulara,yanıtını vermişti.Uzun bir süredir Alman hocanın görevden alınacağı ve yerine yerli bir teknik adamın getirileceği konuşuluyordu.Önümüzdeki günlerde Kuntz'la yolların ayrılıp, görevin Avcı'ya verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.