İlk dosya Stefan Kuntz

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetiminin masasına gelecek ilk konu; A Milli Takım... Hatırlanacağı gibi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler maçının ardından teknik direktör Stefan Kuntz'un durumuyla ilgili sorulara, "Genelkurulu, bayramı geçelim ondansonra yeni yönetimimizle oturupkarar vereceğiz" yanıtını vermişti.
BİR NUMARADA AVCI VAR
Uzun bir süredir Alman hocanın görevden alınacağı ve yerine yerli bir teknik adamın getirileceği konuşuluyordu. Ve listenin bir numarasındakiisim de Trabzonspor'u yıllar sonraşampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı… Önümüzdeki günlerde Kuntz'la yolların ayrılıp, görevin Avcı'ya verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.