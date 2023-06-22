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Giriş Tarihi: 22.6.2023

İlk dosya Stefan Kuntz

İlk dosya Stefan Kuntz
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetiminin masasına gelecek ilk konu; A Milli Takım... Hatırlanacağı gibi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler maçının ardından teknik direktör Stefan Kuntz'un durumuyla ilgili sorulara, "Genel kurulu, bayramı geçelim ondan sonra yeni yönetimimizle oturup karar vereceğiz" yanıtını vermişti.

BİR NUMARADA AVCI VAR
Uzun bir süredir Alman hocanın görevden alınacağı ve yerine yerli bir teknik adamın getirileceği konuşuluyordu. Ve listenin bir numarasındaki isim de Trabzonspor'u yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı… Önümüzdeki günlerde Kuntz'la yolların ayrılıp, görevin Avcı'ya verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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İlk dosya Stefan Kuntz
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