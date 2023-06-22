İlkay Gündoğan Barcelona’da

Manchester City ile bu sezon Premier Lig, FA Cup ile İstanbul'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak müthiş bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan, Barcelona'ya transfer oldu. Türk asıllı Almanoyuncunun, teknik direktörXavi'nin çok istediği Katalanekibine 2+1 yıllık imza attığıbildirildi. İspanyol basını, Barça'nın 32 yaşındaki orta sahayı Almanya'da sağlık kontrolünden geçirdiğini ve kadrosuna kattığını yazdı. ManchesterCity'nin sözleşme uzatma önerisinigeri çeviren İlkay, SuudiArabistan'dan gelen astronomikteklifleri de kabul etmedi. Yıldızoyuncu, geride kalan sezondaM.City formasıyla 51 maçta 11gol, 7 asistle oynayarak takımınaönemli katkıda bulundu.