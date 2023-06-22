İlkay Gündoğan Barcelona’da

Manchester City ile bu sezon Premier Lig, FA Cup ile İstanbul'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak müthiş bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren İlkay Gündoğan, Barcelona'ya transfer oldu.İspanyol basını, Barça'nın 32 yaşındaki orta sahayı Almanya'da sağlık kontrolünden geçirdiğini ve kadrosuna kattığını yazdı.