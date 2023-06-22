Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi!
Giriş Tarihi: 22.6.2023 16:28 Son Güncelleme: 22.6.2023 16:35

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP’a bildirdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko'yu transfer etti. Sarı lacivertliler, 2 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Dzeko transferini KAP'a bildirdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko'yu transfer etti. Sarı lacivertliler, 2 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Dzeko transferini KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak. Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kirada zam sınırı uzatıldı! Adalet Bakanı Tunç duyurdu: O tarihe kadar geçerli olacak
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
İYİ Parti ve CHP karşı karşıya! İsmail Saymaz: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Mansur Yavaş'ın işçi kıyımını Hakan Han Özcan ortaya çıkardı! Oy vermeyen AK Partili işçiler işten atılıyor
Teröristbaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor!
Onu sana yedirmem
Başörtüsü düşmanlığı yaptı, sosyal medyada tepki çekti: Başörtüsü onurumuzdur
Türkiye Ömer’e ağladı
Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA