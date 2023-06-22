Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP’a bildirdi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko'yu transfer etti. Sarı lacivertliler, 2 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Dzeko transferini KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak. Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.