Giriş Tarihi: 22.6.2023 11:28Son Güncelleme: 22.6.2023 11:35
Son dakika: TFF'den yeni yabancı kararı açıklaması! Türk vatandaşılığı ve Mavi kart detayı
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TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler" denildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler" denildi.