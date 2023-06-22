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Giriş Tarihi: 22.6.2023 11:28 Son Güncelleme: 22.6.2023 11:35

Son dakika: TFF'den yeni yabancı kararı açıklaması! Türk vatandaşılığı ve Mavi kart detayı

Son dakika: TFF’den yeni yabancı kararı açıklaması! Türk vatandaşılığı ve Mavi kart detayı

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler" denildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler" denildi.

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Son dakika: TFF'den yeni yabancı kararı açıklaması! Türk vatandaşılığı ve Mavi kart detayı
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