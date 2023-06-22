Trabzonspor’dan çifte bomba!

Karadeniz ekibi, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Transferde kaliteli ancak fazla pahalı olmayan oyuncuların peşinde koşan Fırtına'nın gündeminde Ferencvaros'un iki yıldızı var. Samy Mmaee ve Ryan Mmaee...

Macar temsilcisinde forma giyen ağabey-kardeş ikili için bordo-mavililer, Ferencvaros ile görüşmeleri sürdürüyor. 26 yaşındaki Samy ve 25 yaşındaki Ryan için yönetim toplam 4.5 milyon euro'luk bir teklif sunacak. Bu rakamın üzerine çıkılmayacak. Samy sadece stoper mevkiinde oynuyor. Ryan forvet. Aynı zamanda forvet arkası ve kanatlarda da görev yapabiliyor. (fotoMaç)