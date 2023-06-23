Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın transfer yarışı! D’Ambrosio...

Inter'le sözleşmesi sona eren Danilo D'Ambrosio'ya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin talip olduğu belirtildi. Kulübü ile sözleşme yenilemek istemeyen D'Ambrosio'nun daha fazla forma şansı bulabilmek adına yeni maceralara yelken açmak istediği belirtildi. İtalyan basını, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin D'Ambrosio'nun istediği rakam ve şartları ile ilgili bilgi aldığını kamuoyuyla paylaşırken önümüzdeki günlerde deneyimli oyuncuyla ilgili girişimlerin olabileceği ifade edildi.

34 yaşında Danilo D'Ambrosio, 2014 yılından bu yana forma giydiği Inter'de bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 2 asist katkısı yaptı.

İtalyan savunmacı savunmanın ortasında ve savunmanın sağ çizgisinde forma giyebiliyor.