Roma, Zaniolo’nun satışını bekliyor!

İtalyan devi Roma, geçtiğimiz şubat ayında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a sattığı Nicolo Zaniolo'nun, sarı kırmızılılardan başka bir takıma transfer olup olmayacağı konusunu yakından takip ediyor.

Sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Zaniolo için her gün yeni bir transfer iddiası çıkıyor. İtalya'nın Corriere delle Sport Gazetesi'nin haberine göre; Roma ise bir sonraki satışın kârından alacağı yüzde 20'lik payı düşünüyor.

Galatasaray, İtalyan yıldızı 35 milyon euroya satarsa transferden elde ettiği 20 milyon euroluk karın yüzde 20'sini (4 milyon euro) Roma'ya verecek.

Zaniolo'nun Galatasaray ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.