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Giriş Tarihi: 23.6.2023 10:52 Son Güncelleme: 23.6.2023 10:53

Roma, Zaniolo'nun satışını bekliyor!

Roma, Zaniolo’nun satışını bekliyor!

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, futbolcunun eski takımı Roma ise İtalyan futbolcunun başka takıma satışının karından alacağı yüzde 20'lik payı düşünüyor.

İtalyan devi Roma, geçtiğimiz şubat ayında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a sattığı Nicolo Zaniolo'nun, sarı kırmızılılardan başka bir takıma transfer olup olmayacağı konusunu yakından takip ediyor.

Sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Zaniolo için her gün yeni bir transfer iddiası çıkıyor. İtalya'nın Corriere delle Sport Gazetesi'nin haberine göre; Roma ise bir sonraki satışın kârından alacağı yüzde 20'lik payı düşünüyor.

Galatasaray, İtalyan yıldızı 35 milyon euroya satarsa transferden elde ettiği 20 milyon euroluk karın yüzde 20'sini (4 milyon euro) Roma'ya verecek.

Zaniolo'nun Galatasaray ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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Roma, Zaniolo'nun satışını bekliyor!
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