Son dakika haberi: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! "Ben aday olacağım"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulunuyor. İşte Aziz Yıldırım, başkan Ali Koç rest çekerek seçim çağrısında bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın gündeme dair açıklamaları...
"BENİ RAHAT BIRAKMIYORSUNUZ"
"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."
"Sn. Ali Koç'a camiamızın son 5 yılda yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle güven azalmış, sabır ve destek azalmıştır. Tribünlerde yükselen istifa sesleri gelecek günler için kaygı vericidir. Ben kendisine kulübümüzün geleneğine olan güveni tazelemek, güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için olağan üstü kurula gitmeyi önerdim. Bu önerimin arkasındayım. Kendisinin belirttiği gibi belki de bu sezon Ali Bey'in son sezonu olacak."
"ADAY ÇIKMAZSA BEN ADAYIM"
"Aday çıkarsa yaparım diyerek hem Fenerbahçe'yi küçültüyorsun hem de kendini. Camiayı zorlama. Hiç kimse çıkmazsa, ben adayım. Bunu böyle bil. FETÖ'cü, hocacı, Fenerbahçe'den maddi çıkar sağlamış insanlar aday olursa, gelir orda karşı aday olarak aday olurum. Onların burada işi yok."
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! "Ben aday olacağım" | Video
"ALİ BEY, YA KONGRE YAP YA DA KONUYU KAPAT"
"Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilemez. Bu camia o kadar büyüktür ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda gösterir. Ali Bey, ya bir kongre yap ya da bu konuyu kapat."
"NEREDE VERİLEN SÖZLER?"
"5 senede nerede verilen sözler? Neden yoksunuz kongre üyeleri? Başkan bağırıyor, 'Başkan adayı çıksın, kongre yapacağım' diyor. Fenerbahçe yönetimi, 5 senedir çok güçsüz. Gücü yok. Ali Bey'in şahsıyla bu iş yürümez. Benim dönemimdeki yönetimlerde hep çok güçlü insanlar vardı."
"5 YILDA 1 KUPAN VAR "
"5 yıllık döneminde 1 tane kupan var futbolda; taraftar, kongre üyeleri dolu, dertli. Sen hatalarını kabullenmek, çözüm önerileri sunmak yerine onları suçluyorsun."
"420 Milyon Euro benim hesap ettiğim bizim dönemden borç var. 10 milyon dolar Samandıra Tesisleri'ne harcadık. Dereağzı Tesisleri'ni yaptık 15 milyon. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni yaptık, 10 milyon da oraya harcadık. FB TV'yi kurduk 20 milyon dolar da oraya harcadık."
"Ben 3 milyar borç bıraktım, şu anda 9.9 milyar borç var! Kendi dağıttıkları kitapçıkta görünen borç bu."
"MAL VARLIKLARININ DEĞERİNİ AÇIKLASINLAR, HEPSİNİ SATIN ALACAĞIM"
"Bu mal varlıklarının değerini çıkarıp kongrede açıklasınlar ben hepsini satın alacağım. Satışa çıkarın ben alacağım. Fenerbahçe'nin borcu sıfırlanacak. Fenerbahçe Koleji'ni kapatmasınlar. Bir yer bulsunlar, kirasını ben ödeyeceğim. Bina yıkılacaksa, hemen yıkalım. Koleji de ben kendim yapacağım. İsteyen varsa katılsın. O çocuklar orada okumaya devam etsin. Koleji, üniversiteyi para kazanmak için yapmadık."
"Bizim bıraktığımız dönemdeki borç ve mal varlığını tespit etsinler. Eğer borç fazlaysa namus ve şeref sözü ödeyeceğim. Değilse de namuslu ve şerefli adamlarsa kamuoyuna anlatsınlar."
"BEN HEPSİNE OPERSAYON YAPACAĞIM"
"Fenerium'un değeri 50 Milyon Dolar. Topuk Yaylası'nın değeri 50 Milyon Dolar. 550 dönümden fazla da arsa var. Villaları, evleri de satmışlar, yemişler. Bunları toplam değeri 458 Milyon Dolar. Genel Kurul'dan onay alsın, ben hepsine operasyon yapacağım."
"F.BAHÇE'YE VERİLEN EN BÜYÜK ZARAR BU..."
"Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz... Koçspor! Yarın başkan değişse bu sponsorluklar devam edecek mi? Fenerbahçe'ye verilen en büyük zarar bu. Geleceği kararttınız siz."
"FENERBAHÇE'NİN BORCU 10 MİLYAR TL SEVİYESİNDE"
Şekip Mosturoğlu: Ali Koç yönetiminin bizden 2.5 milyar TL seviyesinde aldıkları borç bugün 10 milyar TL seviyesine gelmiştir. Bu borcu dinarla, dolarla da belirtseniz, mevcut borcu düşük göstermez. Fenerbahçe'nin borcu 10 milyar TL seviyesindedir.