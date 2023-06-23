Son dakika haberi: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! "Ben aday olacağım"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulunuyor. İşte Aziz Yıldırım, başkan Ali Koç rest çekerek seçim çağrısında bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın gündeme dair açıklamaları...

"BENİ RAHAT BIRAKMIYORSUNUZ"

"İstemesek de böyle basın toplantılar düzenliyoruz. Ben 5 yıl önceki kongreden sonra, Fenerbahçe'yle ilişkimi keserek yeni bir hayat kurdum. Siz beni rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum."

"Sn. Ali Koç'a camiamızın son 5 yılda yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle güven azalmış, sabır ve destek azalmıştır. Tribünlerde yükselen istifa sesleri gelecek günler için kaygı vericidir. Ben kendisine kulübümüzün geleneğine olan güveni tazelemek, güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak için olağan üstü kurula gitmeyi önerdim. Bu önerimin arkasındayım. Kendisinin belirttiği gibi belki de bu sezon Ali Bey'in son sezonu olacak."